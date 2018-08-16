Lizbon'dan dönerken "yanıp geldi yakar gönderir" dedik.
Yine aynı bedeli ödedik!
Erken vedaların bedelini de birileri ödesin!
Futbolcular mesela!
Hala bu Mehmet Topal'dan medet umuluyor.
Yatay gezinti uzmanı.
Giderken baston sesleri duyuluyor sanki!
Bütün yabancılar birbirinin kopyası ama Isla'nın adının karşılığı: felaket!
Valbuena için Aykut Kocaman'a yükleniyorduk ya, hepimizin ona bir özür borcu var!
"Geçen yılın futbolunu oynamayacağız" diyen adamın gençlik devrimi sahte mi çıktı?
Barış Alıcı'nın gölgesini diğerlerine tercih etmek varken, "Benfica bizden biraz iyiydi" demekle kendini ele veren adamdan cesaretin hangi rengini göreceğiz?
Cezasını futbolcular çeksin!
Avrupa Ligi'ni teselli olarak görenlere; "Avrupa Ligi, Şampiyonlar Ligi'nin küsuratıdır" dersek kimse kusurumuza bakmasın.