Hakki Yalçin
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Bugünkü yazı!
Hele soysuz bir saldırının eseriyse!
Tayyip Erdoğan halkın sadakatinden eminse. Tayyip Erdoğan'ın başından beri bu meseleye gösterdiği tavır onun için yeminse.
Doların yükseltilmesindeki alçaklık da sahiplerine kalıyor!
Çoğu; dünyanın en kirli gömleğini giyen Trump'a.
Kalanı; parayı vatanından çok seven ikiyüzlü tüccarlara!
***
Cinayet romanlarında sonradan ortaya çıkar katil. Ama kana karışmış gerçeklerde bütün deliller ortada durur.
Ağustos böcekleri bile kalem kırdı Trump'a.
Bazı işadamları ihanete gerdan kırdı!
***
İnsan kendisine anlam arayan tek canlı varlıktır.
Bazıları için paranın dışında yaşamanın hiçbir anlamı yoktur.
Soysuzlukları "garanti!" O yüzden çemberi daraltılmış akreplerin kendilerini sokmasındaki onuru, paralarını yurtdışına kaçıran onursuz işadamlarına değişmem!
***
Neresinde umut neresinde ihanet var, her şeyi gösteriyor hayat.
Ne utançtır ki çok şeyler umuluyor karanlıklardan.
Ama sistemin başka bir direnme gücü de var! Doların yaylım ateşine karşı ateşböcekleri.
Onlar Amerikan teknolojisinin radarında bile görülmezler!
Böyle zamanlarda karanlıkları aydınlatan onlardaki direnişin beyazı!
***
Haksızlığa ve tutsaklığa karşı uğrunda dövüşmek içindir vatan.
Simyacılar çölleri aşarken acıları damıtırlar su niyetine!
Evet, biraz yoğun yaşıyoruz şu günleri. Sıcaklar, dolar saldırısı vs.
Yalan değil biraz yorgun biraz yıpranmış olarak aşacağız bu yazı!
***
Amerikan başkanları varlıklarını ispat etmek için her daim olay çıkarmak zorundadır.
Soysuzluğun ikinci perdesi; İran!
Bakıyorum da Trump'un iki gözü iki hardal gazı. O yüzden bu şeytan ve ona uşaklık edenler için yazıldı.
Bugünkü yazı!
MUTLUUK TAKVİMİ
Sokak hayvanlarını koru.
Çocuklara kumbara al.
Pozitif ol.
Kredi limitini aşma.
Esmer bir rüzgar
Dolaşır tenimde
Kokunu getirir
Haksızlık eden kalbine
Sitemlerim var
Hala baktığım yerdesin
Yelkenleri indi
Bekleyişlerimin
Mavi düşlerim kayıp
Şimdi gözlerimde
Umutsuzluk desenli
Bir perdesin
Bu hasret kaybından
Ölebilirdin
Bağışla ısrarımı
Biliyorum ölmedin ama
Nerdesin
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