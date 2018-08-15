Hakki Yalçin
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Biz bu gemideyiz
Kalleş bir saldırının ortasındayız.
Korkunun üzerine yürürken dalıyoruz azgın sulara.
Can yeleklerimiz gökyüzünde adedi milyonlarca.
Yarı yolda mı bırakacağız ülkemizi?
Biz bu gemideyiz!
***
Her şey birbirinin içinden geçiyor.
Bugün papaz yarın maça kızı!
Hızı kesilir mi soysuz isteklerin?
Bugün ekononimizi vuran yarın çocuklarımızı vuracak.
Haritamızı bozmak istiyorlarsa.
O kanlı elleri soframıza kadar uzanıyorsa Namussuzluğa karşı sırtımızı mı döneceğiz?
Biz bu gemideyiz!
***
Şu sıralar siyasi tartışmalarla birbirine sarılmayı unutmuş sarmaşıklar gibiyiz.
Ne acıdır ki bunlar da bizim dolara yan etkilerimiz.
Ama vatan denince akan sular duruyorsa.
Alenen geleceğimiz ihlal ediliyorsa.
Amerika'nın bu topraklarda ürettiği terörden nasıl beslendiğini unutmuyorsak.
Amerikan uşağı generallerin fidanlarımızı astığı günler gözlerimizin önüne geliyorsa.
Aynı oyuna neden gelelim?
Biz Amerika'yı dün de sevmedik bugün de!
Yapraklara yürüyen su gibiyiz.
Biz bu gemideyiz.
***
Zaafların en korkuncu paraya olandır.
Önce zengin fareler terk ediyor gemiyi, etsin!
Bülent Ecevit'i de dönemin işadamları satmıştı, o zamanlar yağ kuyruklarındaydım.
İşadamları saklamıştı halkın gıdalarını, Amerika'nın istediği darbeye çanak tutulsun diye!
Şimdi de varsın paralarını yurtdışına kaçıran işadamları bu gemiye binmesinler, utanmadan iflaslarını istesinler.
Gökdelenler dikerken hayat güzeldi!
Bizde sevda iflas etmez.
Ateşe sunuyoruz kendimizi.
Biz bu gemideyiz!
***
Güneşin hiç batmayacağı bir denizde.
Marmara, Ege, Karadeniz, Akdeniz'de.
Biz bu gemideyiz!
Teknolojik silahlarıyla her şeyi yok edeceklerini zannedenlere karşı.
Haritamızı yitirmemek ve soysuz doların karşısında düşman kesilmemek için. Geleceğimize!
Özne paraysa!
Her zaman söylediğim bir söz vardır.
"Kendinden diye kötü birini korursan, bir gün ondan korunman gerekir." Bunun içine ihaleci patron da girer, tarikat ağası da, kabadayı da, gazeteci de.
Öznesi para olan ilişkilerde insan satmaktan daha kolay bir şey yoktur!
O yüzden şerefli bir düşmanı, şerefsiz bir dost görünene tercih edelim!
MUTLULUK TAKVİMİ
Çocuklara klasik kitaplar hediye et.
Bugün mavi düşün.
İstediğini değil gerekeni al.
Çanlar çalıyor
Duyuyor musun
Dünya yeni bir savaşın
Eşiğindeyken
Ben seni ilahi ninnilerin
Beşiğinde
Tıngır mıngır sallarım
Çocukların gözlerinden
Bakarız dünyaya
Burnumuzda Iraklı
Filistinli çocukların
Hasreti tüter
Kalbimizdeki orduları
Amerikan askerlerinin
Üzerine salarız
Beş dakika sürsün
Saltanatımız
Bu bile bize yeter
Hakkı YALÇIN
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