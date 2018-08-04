Hakki Yalçin
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Zamanaşımı!
Alfabe öğretir gibiydi dostluklar.
Kapı önlerinde çay demlenirdi gelene geçene.
***
Kırık misket bakışlı çocuklar büyüdü de kurşun bakışlı çocuklar mı oldu?
Bir hemşeri ayrımcılığı başladı da, kardeş isimler kalleşliğe mi soyundu?
Aynı sevdaları demlediğimiz mahallere ne oldu?
***
Şarkıcılarımız vardı, dibine kadar delikanlı.
Saçlarına kadar iffetli.
Topluma örnek olmak plak satmaktan bin kere değerliydi.
Bakkallar süpermarketlerin yanında nasıl da değerliydi.
Kredi kartı insanı tüketmekten başka ne işe yarıyor?
Hırsızlık ve namussuzluk çok nadir görülürdü de imha edilirdi.
Kimsenin adaletten zerre kadar kuşkusu yoktu.
Züppenin biri otomobiliyle alkollü araç kullanacak, birini öldürecek ve serbest kalacak ha!
Para her şeyi satın alır oldu da parayla satın alınamayacak gerçekler listesine ne oldu?
Evimize giren hırsızı koruyan hukuk bizi unuttu da, güçsüz adalet adaletsiz güçle kardeş mi oldu?
***
Teknolojide bir soysuzluk humması!
Sırf birilerine sövmek için sanal alemde gezintiye çıkanları da görüyoruz, yanarak ölmüş insanların arkasından teneke çalan çakalları da.
Kullanılan cümleler iftira ve intikam sözcükleriyle doldu da, bu ülkenin ruhu düşmanlığın uşağı mı oldu?
Mahallenin ortasında "aç kapıyı bezirganbaşı" oynayan çocuklar, şimdi kurnaz bezirganların tezgahtarı mı oldu?
Omuzlarımızın şenlendirdiği türkülere ne oldu?
Dedelerini Yemen Türküsü'yle ananlar şimdi birbirine düşman mı oldu?
***
Bereketli topraklar üzerinde hareketli günler de yaşadık elbet.
Ama gözümüz gibi baktığımız değerleri tükettik.
Denizlerimize iyi bakmadık.
Topraklarımıza iyi bakmadık.
Her şeyden önemlisi birbirine iyi bakmıyor insanlar.
İki kaşının arasına silah çatarken.
Bir kurdun kuzuya duyduğu merhameti insan insana duymazken!
Bahis oyunları
Görüyoruz ki, talih oyunlarına ne paralar veriliyor.
Talihini bahisle değiştirecek umut her mevsim erteleniyorsa.
Bahis ve talih oyunlarına ayrılan paralar bir kumbaraya konsa, birkaç yıl sonra o paranın nasıl bir kazanç olduğunu söylemeye gerek yok.
O biletler o talih kuponları bizlerden aldıklarını geri vermedi ki, bizler ona bir şans daha verelim!
Unutulmasın ki; kolay yoldan para kazanmak isteyenleri paraları da kolayca iç edilir.
Mutluluk Takvimi
Bugün kablosuz hayatı dene.
İş bitmeden ödeme yapma.
Vapurla yolculuk yap.
Çocuklara yalan söyleme.
Bardağından içtiğim
Aşkından vazgeçtiğim
Mazinin hatırına
Sana ses etmiyorum
Bu kez halin ağlamaklı
İş işten geçti diyorum
Ziyaretçi edasıyla
Gitmeni bekliyorum
Çok sevmenin günahları
Dökülen gözyaşları
Gecelerin karanlığı
Sabahlara ödenmiştir
Seni canım bildiysem
Ölüp ölüp dirildiysem
Şimdi kalbimden sildiysem
Bütün borcum ödenmiştir
Hakkı YALÇIN
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