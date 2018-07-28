Hakki Yalçin
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Para ve aşk!
Arıları mı bölüşüyor çiçekler?
Çiçekleri mi talan ediyor arılar?
Aşkı mı öldürüyor para?
Parayı mı seviyor aşk?
Cevaplar ortada!
***
Gençler arasında anket yapılmış.
"Aşk mı para mı?" Para uzak ara önde.
Üstelik ankette özel notlar da var.
"Parasız adam işe yaramaz!"
***
Parayla saadet olmaz şarkılarına itibar gösterilmiyor artık.
Şiirleri martılar okuyor, parsayı kargalar topluyor.
Bir gitarın telindeki sızıyı hissetmeyenler, paranın üzerindeki yazıyı seçiyorlar.
"Yap-işlet devret" modeline mahsuben!
***
Elle yazılmış bir mektubun zarafetini tadamayanlar, teknolojik devrimin keyfini çıkarıyorlar.
Herkesin otoritesi mesajlarda!
"Ruh varken ten nedir ki?" diye duvarlara yazılan sloganların, bedenlerin pazarlandığı bir düzende, yatak odalarına davet edilen söylemlerin yanında hükmü kalmadı.
Hele gizli kamera denilen aşağılık silahın sahibi olmayı gurur sayan şerefsizler varken!
***
Magazin aleminde üç paralık buluşmalara bile "düzeyli ilişki" dendiği içindir ki, paranın aşkı istila etmesinin üzerinden binlerce düzeyli ilişki geçti.
Antika aşkların komedi filmlerinde alay konusu yapıldığı bir düzende.
Aşk iltihaplı bir sözcükten öteye geçmedi.
***
Para her şeyi yendi.
İnsanlığı, zarafeti, ahlakı her şeyi.
Bunlar beklenen bir şeydi ama aşkı bu kadar kolay yenmesine nasıl izin verildi?
Başparmakla işaret parmağının fingirdeşmesiyle.
Yani "tamamen duygusal!"
***
Duvardaki siyah beyaz fotoğraflar şimdiki zamanı izliyor da kahroluyorsa.
Pahalı arabası olan züppelere tav olanlar, aslında gündelik düşlere av olduklarını biliyorsa.
Aşkın kalbi paranın gücüne yeniliyorsa.
Aşkı elinin tersiyle itenler parası olanın kalbine girmiş sayılmazlar.
Bir söz vardır; "bir insanı parayla satın alanlar masraflarını geri almaktan asla vazgeçmezler!" O yüzden parayı aşka tercih edenlerin o masraflara dahil olması da kaçınılmazdır!
Harika ikili (!)
Kemal Kılıçdaroğlu tarihin en çok yenilen muhalefet partisi lideri.
Dilinde demokrasi sözcükleri, "gitmem de gitmem" diyor.
Kurultayı reddediyor.
Meral Akşener'e bakıyorum, mızıkçı kız rolünde.
Bazı insanların sebepsiz yere politikaya soyunmadığını biliyorum.
Yenilmek için lider olmaktan kolay ne olabilir?
Bu ikiliye bakın anlarsınız!
MUTLULUK TAKVİMİ
Bugün kablosuz hayatı dene.
Unutma ki zenginlik başarı değildir.
Türk müziği dinle.
Bir büyük sevdaydı
Yaşadığımız
En aksi umutları
Yarınlara taşırdık
Taksi mesafesiydi
Ayrılığımız
Akşam kavga eder
Sabaha barışırdık
Bu sevda nöbetleri
Gün gelince bitiyor
İnsan göz göre göre
Kendini aldatıyor
Unuttuk yeminleri
Biz sevmekten yorulduk
Bu sarhoş denizlerde
Balıklara yem olduk
Hakkı YALÇIN
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