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Hakki Yalçin HAKKI YALÇIN
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  • 27 Temmuz 2018, Cuma

Ay tutulması

YILIN ikinci ay tutulması bu gece gerçekleşecek.
Ay koyu kızıl renge bürünecek.
O yüzden "kanlı ay tutulması" deniyor.
Kimilerine göre görsel şölen.
Kimilerine göre dünyanın sonu geliyor!
***
Bilim yoksa komplo teorileri vardır.
Deprem korkusu yaşayanlar var.
Çölün sırrını kum bilir.
Depremin sırrını toprak!
Bir dalın hayat kurtardığı insanlar, toprağın gücünü elinden alırsa, toprak da depremin ciğerlerini şişirir, sonra da patlatır!
Yerin altındaki bomba sanayi tıkır tıkır işliyor.
İnsanlar tabiatı sorumsuzca katlederken, bütün dünyada doğal afetlerin resmi geçidi varsa.
Hiçbir şey sebepsiz değil.
***
İyilerin kazandığı masallarla büyüyen çocuklar, kötülerin kazandığı bir dünya gerçeğini sonradan öğrendikleri içindir ki, içe kapanık olmayı seçtiler.
Bir kedi yavrusunu ağzına alıp, Yunanistan'da yangından kaçıran köpekle, ölülere söven insan arasındaki farkı hissedince, dünya için zihinlerindeki tüm kuşkular netleşti.
"Bu dünya kötülerin dünyası!" Bir gecede 43 bin şimşek çakıyorsa, gündüzleri kendilerine göz kırpan güneşe mi güvenecekler?
***
İnsanoğlunu gözü yüksekte olduğu için yeryüzünü unuttu.
Toprak ananın gönlünü almak için çok geç artık.
Bu kadar nefret hummasında, üç günde parayı bulma derdinde olanlara inat, şimdi onun acelesi var.
Unutanlar bilmelidir ki yeryüzüyle gökyüzü kardeştir.
***
Aydede kızıl renkli penceresinden bakacak bu gece.
"Rengime bile kan bulaştırdınız" diyecek.
"Adımı kötüye çıkarmadan önce aynaya bakın!" diyecek.
"Kan bürüyen gözlerinize!" Asıl meseleye gelecek.
"Kıyametten korkuyorsanız günahlarınızı paraya çevirmekten vazgeçin önce!" "İnsan olun insan" diye haykıracak.
***
Bu yaşıma kadar insanların bu kadar kötü olabileceğini düşünmemiştim.
Artık öğrendim.
O yüzden asıl mesele; insanlık tutulması!

Yalanlar
En kullanışlı cümleler yalanlardan oluşuyor artık.
Doğrulardan korkulduğu için belki.
Yalanlardan asla bir doğru çıkmaz.
Kesenin değerli olduğu zamanda herkese göre yalanlar mevcuttur.
Yalanların salyası yastıklara birikir.
Vizyondaki film; vicdanlardaki kir:

MUTLULUK TAKVİMİ
Deniz kıyısında yürü.
Bahis oyunlarına asla güvenme.
İndirimli satışları takip et.

Sil baştan demek kolay
Unutmak zor
Bu hayat her zaman
Bildiğini okuyor

İhtimallerde yoksan
Bari aşkı hatırlat
Bu kalbi sevmek için
Taşıyoruz be hayat

Bizim neyimiz noksan
Ömrümüze ömür kat
Biz zaten ölmek için
Yaşıyoruz be hayat

Hakkı YALÇIN
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