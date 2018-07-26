Hakki Yalçin
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Bataklık!
Çocuklara bakıyorum, bizim onlara söz verdiğimiz güzelliklerden eser kalmadı. Her geçen gün daralıyor sevginin sokakları.
Yürekler nefretle hınca hınç!
Çocuklarına "ağzın doluyken konuşma" derdi anneler.
Şimdi sosyal medya denen kanalizasyonda ağzına geleni söyleyenler, her gün ahlaksızlığın haber bültenini sunuyorlar.
Çamurdan heykel dikenleri var.
Birbirlerini karanlıkta daha iyi görüyorlar.
***
İpiyle kuyuya indiğimiz gençlik arkadaşlarımızın bazıları duruyor, çoğunu kaybettik. Kadersiz ölenler oldu.
Beklediğimizin ne olduğunu bile bilmedik ama hep bekledik.
Yıkılmış umutlar sergisindeki resimlerimiz duruyor.
Yaşadıklarımız soldu.
***
İntikam pazarında şerefsiz babalarla ortaklık yapan ahlaksız gazetecilere de kurban oluyor medya.
Boş konuşanlara da.
Seyircisi bol bir bataklık.
Kimileri "çocukların ömrünü yiyin" diyor. Kimileri "günde 10 yumurta!" İnsanlığın ve bilimin bu kadar ucuzlayacağını nerden bilirdik.
***
Bir zamanlar deniz gibiydi gökyüzü.
Belki de o yüzden maviyi çok sevdik.
Delikanlı bilirdik kara bulutları onlar da serserileşti. Bir gecede binlerce şimşek. Uykularından uyandırıyorlar çocukları. Korku ikliminde.
***
Çoğalan bozgunlarda dostlarımızın akıl danıştığı yaşlı insanlarız artık.
Hayatın nöbet listelerinden adı silinen.
Üç gün sonrası bilinen ya da bilinmeyen.
Hayatın ikinci kapısına el eden.
***
Film şeridi denilen hayat bazı sahneleri gerçekten yeniden yaşatıyor.
Çok güzel insanlar da tanıdık.
Hala elindeki ikinci hançeri saplamak için fırsat kollayan soysuzları da.
Ama paranın bu denli uşağı olanları en çok yakın zamanda tanıdık.
***
Ne güzel bir sözdür o.
"İyiliği çiçeklerin saçtıkları koku gibi yapmazsan o iyiliğinin hayrı yoktur!"
Ve ne kötü bir sözdür o.
"İnsanlar yaptıkları iyilikleri pahalıya satarlar!" Ne utançtır ki... Kötülükleri bile iyilik diye pazarlayanlara paha biçilmez oldu bu ülkede.
Köpeğin asaleti
Yunanistan'daki yangında 70 kişinin öldüğü belirtiliyor.
Sosyal medyada "az bile 150 kişi ölsün" diyen insanlık düşmanları var.
Buna karşılık yaralı bir kedi yavrusunu ağzında taşıyıp olay yerinden uzaklaştıran bir köpeğin görüntüsüne baktım.
Sadece konuşabildiği ve sosyal medyada ölülere bile sövdüğü için birine insan deniyorsa, o köpeğin hayat katındaki yeri neresidir acaba?
MUTLULUK TAKVİMİ
Birini gözünden yaş gelene kadar güldür.
Fotoğraf çekmeyi öğren.
Havalara güvenme.
Bütün sokaklarını
Süsleyeceksin
O şehrin
Bütün duvarlara
Adımı yazacaksın
Bıraktığımız yerden
Başlayacağız aşka
Nerde kaldın diye
Kızmayacaksın
Bir sabah karşında
Göreceksin beni
Yüreğinde anılar
Canlanacak
Gidişim suskun olmuştu
Dönüşüm
Muhteşem olacak
Hakkı YALÇIN
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