Yol Durumu
  1. Kirli oyun
Hakki Yalçin HAKKI YALÇIN
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  • 25 Temmuz 2018, Çarşamba

Hükmen!

DÜNYA değişiyor artık.
Eski güzelim keşifler bitti.
Güzelliklerden haber alınamıyor.
Irkçılık meclisleri kuruluyor insafsızca Dünyaya demokrasi dersi verenlerin kendilerini ele verdikleri soysuz filmleri izliyoruz.
Alman patentli!
***
Her sabah kirlenmek için başlanan hayatta.
Sadece duş alarak temizlenmek mümkün olsaydı keşke.
Geçti o devirler.
Almanya ve benzerleri kirli bir siyasetin ta kendisidir artık.
***
Mesut Özil'e yapılan ırkçılığın arkasında duranlar öne çıkıyor.
Onlarla birlikte kökleşmiş soysuzluğun yeni halleri ortaya çıkıyor.
Bir futbolcu gerçek vatanının Cumhurbaşkanı'yla fotoğraf çektirmenin bedelini öderken, elinin tersiyle itiyor Almanya formasını.
Almanların son asalet kırıntısı da bitiyor.
Genlerindeki ırkçılık tohumlarına mahsuben!
***
Irkçılığın kurduğu cümlelerde yaban domuzlarının saldırısı vardır.
Irkçılığın soysuzluğunda kaybolan insanlığın her hali mevcuttur.
Bütün dünyada tepki gören bu soysuzluğun babası Almanya sağlam çıkamaz bu ahlaksızlıktan.
O yüzden onlar hükmen mağluptur.
Irkçılığa lanet okuyan bütün namuslu yüreklerde!
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