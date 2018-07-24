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    Hakki Yalçin HAKKI YALÇIN
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    • 24 Temmuz 2018, Salı

    Kirli oyun

    ÜNİVERSİTE yıllarımda Milliyet Gazetesi'nin karanlık odasında çalışıyordum.
    Yıl 1980.
    Milliyet'in en usta foto muhabirlerinden rahmetli Garbis Özatay, Marmara Adası'nda Yıldız Kenter'in güneşlenirken fotoğrafını çekmişti.
    Filmleri ben yıkadım.
    Milliyet'in haber toplantısında o günler için ilginç olan fotoğrafların yayınlanmama kararı çıktığında derslerimden birini almıştım.
    "Yakışanı yapmak!"
    Vicdan hayatı da terbiye eder meslek erbaplarını da.
    Gazeteciliğin o günkü vicdanını bugün bulamayışımızın sebebi; vicdansızlığa uşaklık edenlerin el üstünde tutulmasıdır.
    ***
    Yıllık iznimi kullanırken medyada hareketli günler yaşandı.
    Özel hayatın gizli kamera denen aşağılık silahla lağvedildiği haberlere baktım.
    Eskiden bakkal eliyle gelen mektuplar bile okunmazdı da şimdi eve yerleştirilen şerefsiz kameralara gözü gibi bakıyor insanlar.
    Sanal alemdeki ulaşım her türlü katliamı hak sayarken, hadi insanlık ölmedi deyin.
    O gizli kamerayı eve kim yerleştirdiyse ve o görüntülerin dağıtılmasına kim yataklık ettiyse en ağır cezayı almalı.
    O şerefsiz kamera "anonim" sayılmazsa eğer!
    ***
    Bu soysuzluğa aracılık edenleri işaret ediyor hayat.
    İhtiraslarıyla başa çıkamayan insanlar insanlıktan çıkar.
    Böyle insanlara da tarih klip çekiyor.
    Evlatlarına harika bir miras bırakmalarına mahsuben!
    ***
    Böyleleri böceklerden farksızdır!
    Hamamböceklerini muaf tutuyorum.
    Onlar ağırlığının 800 katını sırtında taşıyorlar çünkü!
    Nedir bu ihtiras? Nedir bu soysuzluk hırsı?
    Oysa ölüme alıştıran bir yerdir araf.
    "Yaşamak ne taraf?" diye sormamıza gerek duymayacağımız!
    ***
    Sosyal medyadaki seyircilere gelince.
    Mikrop gibi yayılan görüntüler sanal alemde yeni videoların pazaryeri olurken, böyle bir ahlaksızlığın yedek parçası olmanın bir bedeli de olacaktır kuşkusuz.
    Eskiden tele kulak şimdi şerefsiz kamera!
    Seyirciler de ipte oynayan cambazlar kadar tehlikededir.
    Çünkü hiçbir kirli oyunun kazananı toplum olamaz!

    Adı Umut
    Mersin'de 10 günlük bebek sokağa atıldı.
    Ağlama sesini duyanlar tarafından sağlık ekiplerine teslim edilen bebeğin adını "Umut" koydular. Ve annesi aranmaya başlandı.
    Bildiğimiz bir şeydir, anneler eşit dağıtılmıyor.
    O çocuğun annesi bulunur da o çocuk o anneye teslim edilirse.
    Kendisine verilen ismin de anlamı olmayacaktır.

    MUTLULUK TAKVİMİ
    Çocuk patiğine zil tak.
    Atlara dokun.
    Ayran iç.
    Yaşlı insanları sıcaktan koru.
    Karton bardak kullan.

    Sen kendinden mahrum
    Etsen de beni
    Bu hüzünler bana
    Senden hediye
    Hala çok şeyler var
    Bizi yaşatan
    İkimizden biri
    Kaldı geriye

    İncinen kopan bir şey var
    Sen benim yaralı yanım
    Çok şeyleri paylaşmıştık
    Dokunmasan da ağlarım

    Ben gözlerine deli
    Sen yokluğuma kaçak
    Ya yeniden yak beni
    Ya da ellere bırak

    Hakkı YALÇIN
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