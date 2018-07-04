Hakkı Yalçın
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Ah çocuklar ah!
Kim bir çocuğu çöl sıcağında güneşin altında yanmaya mahkum eder?
Kim 4 yaşındaki bir çocuğa bu denli işkence eder?
Ancak bir sapık!
Adı: Foseptik!
İnsan olan bu kadar kötülüğü ruhunda beslemez çünkü!
***
Ankara'daki Eylül'ün katilini gördük.
Yüzlerine iyi bakın o sapıkların, ne çok benziyorlar birbirlerine.
Şeytan onların bedenlerinde ruh bulmuş, katledecek çocuk arıyor.
***
Çocukluğumuzda anneler mahallenin orta yerinde bir leğenin içinde yıkardı küçük kızlarını.
Kimse o melek kızların organlarına bakmaz, kimse soysuzluğun tahrikine kapılmazdı.
Bütün çocuklar melektir, ya da bütün melekler çocuktur.
Ama ahlakın küçümsendiği ülkelerde çocuklar kolay harcanır.
Eskiden sokaklarda oynayarak büyüyen çocuklar şimdi korkak ve güvensiz duygularla yaşlanıyorlar.
Ne yani anneler evlatlarına uzaktan kumandalı kelepçe mi taktırsın?
Nasılsa mevsim yaz diye derin dondurucuda mı saklasınlar çocuklarını?
***
4 yaşındaki Leyla'nın bedeni otopsiye alındı.
Asıl o katillere uygulansın otopsi.
Nasıl üredi bunlar nasıl çoğaldılar?
Ve bizler nasıl geldik buralara?
Kibarlığın zarafetin yok sayıldığı bir dünyada, televizyonlara iyi bakın, dizilerde verilen mesajların yerine nasıl ulaştığını görün.
Onlar için çocukların gülmesi değil ölmesidir haber olan!
Şiddetin ve şehvetin açık oturumları düzenlenirken ahlakın neden üç paralık değeri yok?
Vu bu katillere, sapıklara kravatlı indirim ha!
"Çocuk tacizcilerinin, kadın katillerinin iyi hal indirimi hukumuzun insanlık cinayetidir" desek ne yazar!
Belki de birileri kızar bizlere, hakkımızda dava açar!
***
Çiçeklere kuruduktan sonra su vermenin alemi yoksa.
Çocuklar katledildikten sonra çığlık atmanın da bir yararı yok!
***
Bu sapıklığın önünü kesmeliyiz.
Hadım yasalarıyla değil.
Dünyanın en şerefsiz erkeklerinin organlarını keserek değil.
Ahlaksızlığın ve cehaletin önünü keserek!
Adaletsizliğin kökünü kurutarak!
KORKU!
Çocuklara en çok sorulan sorudur.
"Büyüyünce ne olacaksın?" Çocuklar hayallerinin mesleklerini sıralardı gülümseyerek.
Şimdi korku içinde veriyorlar cevapları.
"Ben büyümek istemiyorum çünkü büyüklerden çok korkuyorum." İşin en acı tarafı; hiçbir çocuk oyununu yarım bırakmaz, Korkunun çocukları bir ülkenin geleceğine vurulmuş en büyük darbedir.
MUTLULUK TAKVİMİ
Çocukları sevgiyle büyüt.
Aile fertleriyle resim çektir.
Nasıl da yakışıyorduk
Şimdi kim tutuyor elini
Merak etmek özlemekten
Daha çok yoruyor beni
Gittiği yere kadar
Gitti bizim aşkımız
Bir rüzgara kapıldı
Bitti bizim aşkımız
Bir küçük neden yetti
İkimizi kül etti
Sessiz harflerle bitti
Bitti bizim aşkımız
Hakkı YALÇIN
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- Ah çocuklar ah!
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