Hakkı Yalçın
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O yavru için
Hani Sapanca'da dört ayağı birden kesilen yavru.
Kendisine bu caniliği kimin yaptığını biliyordu da, patileri kesilmese resmini çizecekti belki.
Belki baş harflerini de yazacaktı kanıyla, insafsızlığın duvarına.
Hayata veda ederken öyle güzel bakıyordu ki.
Ölümü ayağına çağırır gibi.
"Ben de meleğim" der gibi.
Yetkililerin halledemeyeceği bir meseleyi mahşerde halleder gibi bakıyordu.
***
Kesilen patilerinin üzerindeki beyaz bandajlarla asil bir duruşu vardı, birçok insanda göremeyeceğimiz.
Artık olmayan ayakları için değildi çaresizliği, insanlıktan çıkmış insanların diğer köpekleri katleteceğini bildiği içindi.
O zalimlere "kestiğiniz ayaklarımı nereye fırlattınız?" der gibi.
Kurşuna dizilmeye giderken gözlerini bağlatmayan minik bir asker gibi bakıyordu.
***
Bu ülkede hayvanlara eziyetin önü açık.
Bundan 3 yıl önce Fatih'te fena halde acıkmış bir köpek can havliyle bir kebapçı dükkanına girmiş bir porsiyon kebabı yemişti.
Dükkan sahibi kebapları pişirdiği kızgın demirle köpeğin derisini dağlamıştı da köpek kapının önünde yarı ölü haldeydi.
Onurlu hayvanseverler köpeği tedavi ettirmek için hastaneye götürürken dükkan sahibi hala söyleniyordu.
Yazdığım yazıyı hatırlıyorum.
Özel bir not düşmüştüm, "İçinde zerre kadar insanlık duygusu olan bir daha o kebapçı dükkanına gitmez!" diye.
O hayvana yapılan eziyetin kebapçısı şöhret oldu ya, işleri ikiye katladı.
O hayvanı dağlayan şişlerin geçirildiği kebaplar kimbilir kimlerin masalarını süsledi!
***
Buna karşılık iki yıl önce bir kediyi ezip kaçan sürücüye, mahkeme 454 lira ceza kesmişti de, ezilen kediyi görüp tedavi ettiren ve bakımını üstlenen Reyhan Erbirliler adlı vatandaş Manisa 3'üncü Sulh Hukuk Mahkemesi'nde 2 bin liralık tazminat davası kazanmıştı.
Sürücüyü bin liralık ek bir ücret ödemeye mahkum ettirmişti.
Ezilen kedinin de kendini savunma hakkı olduğunu cümle aleme gösterirken.
Kedileri ezip kaçanların insanları ezip kaçma ihtimalini de mahkemelere haykırırken!
***
Bir hayvana işkence ederken, katledip kaçarken insanlıktan çıkar da.
Yeri geldiğinde bir hayvandan daha saygıdeğer değildir insanoğlu.
O yüzden bütün patileri kesilen o yavru köpek, hayvanların haklarını savunan namuslu insanlara "sizleri çok özleyeceğim" der gibi bakıyordu.
Ardından ağlayanları hisseder gibi.
4 bacaklı civciv
Denizli'nin Çivril ilçesinde 4 bacaklı civciv dünyaya geldi.
Besihanenin sahibi "İlk defa böyle bir durumla karşılıyorum" dedi.
Her şeyin bir ilki vardır.
Genleriyle oynanan hayvanlar, bir gün insanlarla yer değiştirirse kimsenin kuşkusu olmasın.
MUTLULUK TAKVİMİ
Organlarını bağışla.
Denize giren çocuğundan gözlerini ayırma.
Açık renk giyin.
Zamansız ayrılığın
Vebalini taşıyorum
Harcanmış bir aşkın
Hayaletiyim
Seni unutmak için
Bir ömür daha gerek
Yarım kalmış bir aşkın
Felaketiyim
Hayatımdaki bütün
İnsanları topladım
Hiçbiri sen etmedi
Gittin bitti mi sandın
İzlerini terk etsem de
İzler beni terk etmedi
Hakkı YALÇIN
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