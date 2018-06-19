Bizim ülkemizde yerli futbolcular kulüplerin ve milli takımımızın hayatıyla oynuyor.
İstemedikleri teknik adamları sırtından vuruyor, uşaklık etmek istediklerinin ayakkabılarını boyuyorlar.
Kitap karıştırmak varken ülkeyi karıştırmanın toplantılarını yapıyorlar.
Umut Bulut ve Mehmet Topal gibilerinden medet umuyoruz hala.
Ve gençliğin arkasında duran teknik adamları sırtından vuran tetikçi futbolculara o formayı veriyoruz gururla!
Adaletsizliğin ve zorbalığın konservesi kurulacağına, keşke masum çocuklar orkestrası kurulsaydı.
Bizim futbolumuzun da bir anlamı olurdu.
Böyle turnuvaları sadece seyretmekle yetinmezdik!!
Böyle bir sorunun bu ülkede hükmü yoktur.
Bütün apoletlerin su gibi harcandığı bir ülkede ne insanlar harcanmış ne paralar çarçur edilmiştir ama futbolun sabıka kaydı tutulmaz.
Sonuca tesir eden görüntülerin bile hükmü yok.
Yeni sezonda bizdeki uygulamayı bekleyin.
Kabadayılara gün doğdu!