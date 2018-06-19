Yol Durumu
  1. Kazanmanın senfonisi
Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 19 Haziran 2018, Salı

Türk futbolu

Dünya Kupası'na katılan ülkelerin futbolcuları neredeyse tümü yabancı ülkelerde futbol oynuyor.
Bizim ülkemizde yerli futbolcular kulüplerin ve milli takımımızın hayatıyla oynuyor.
İstemedikleri teknik adamları sırtından vuruyor, uşaklık etmek istediklerinin ayakkabılarını boyuyorlar.
Kitap karıştırmak varken ülkeyi karıştırmanın toplantılarını yapıyorlar.
***
Milli takımda bir türlü gençlik devrimi yapamadık.
Umut Bulut ve Mehmet Topal gibilerinden medet umuyoruz hala.
Ve gençliğin arkasında duran teknik adamları sırtından vuran tetikçi futbolculara o formayı veriyoruz gururla!
Adaletsizliğin ve zorbalığın konservesi kurulacağına, keşke masum çocuklar orkestrası kurulsaydı.
Bizim futbolumuzun da bir anlamı olurdu.
Böyle turnuvaları sadece seyretmekle yetinmezdik!!
***
Türk futbolunun önünü kesenler listesi yayınlansa ilk sırayı kim alır?
Böyle bir sorunun bu ülkede hükmü yoktur.
Bütün apoletlerin su gibi harcandığı bir ülkede ne insanlar harcanmış ne paralar çarçur edilmiştir ama futbolun sabıka kaydı tutulmaz.
***
Video hakem uygulamasını Dünya Kupası'nda gördük.
Sonuca tesir eden görüntülerin bile hükmü yok.
Yeni sezonda bizdeki uygulamayı bekleyin.
Kabadayılara gün doğdu!
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