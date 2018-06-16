Hakkı Yalçın
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Katiller!
Bu eylem, yenilgiler alarak çürüyen namussuzların kendilerini yenilemek için başlattıkları kansızlığın ta kendisidir.
Canı cehenneme kalleşliğin!
***
PKK denilen bebek katili mührünü basanlar değil midir?
Şimdi de seçim mevsiminde toplumsal korkuları üretmekle görevlendirilmiş ajanlar olduklarına şüphe yoktur.
Emirler büyük yerden!
***
Çiçek kokusuna karşı barut kokusu öyle mi?
Karanlık gölgelerin toplumsal barışı lağvetmeye yönelmesi!
Temsil ettikleri güçlerin uşağı olduklarının göstergesi.
Kandil'e yapılan operasyonun misillemesi belli ki!
Merak etmesinler, ortaklarını da biliyoruz!
Alkışlayanları da!
***
Halkın cesur olduğu bir düzende terör paçavradan ibarettir.
Bizler teröre yeteri kadar bedel ödedik!
Bu ülkeye huzuru çok görenlere gününü gösterecek bir düzen de vardır, kimsenin kuşkusu olmasın.
***
Sadece bayramın değil, seçimin de havasını bozmak isteyenlere karşı gözünüzü de açın yüreğinizi de.
Onlara bu kanlı dansı lütfemeyeceğimizi bilsinler!
BABALAR İÇİN
Yarın babalar günü.
Ben gönül kumbarasında sevgi biriktiren.
Karanlıklara kibrit çakan.
Çocuklar adına mesaiye kalan.
Haksızlığı hukuksuzluğu kınayan.
Ruhunun asaletini yoksullukla sınayan babaları sevdim.
İki kolunu açtıkları zaman aile fertlerinin helalinden sarıldığı babaları.
***
Hayata siyah beyaz film gibi bakan.
Küçüklerine el veren, hayat otobüslerinde büyüklerine yer veren babaları.
Dağ gibi babaları, kırık dal gibi babaları.
Kendi çocukları gülsün diye başkalarının çocuklarını ağlatan babaları değil.
***
Baba olmadan da anlaşılır babalığın anlamı.
Ben kendisini bütün çocukların babası gibi hisseden babaları sevdim.
Karıncayı incitmeyen, harama göz dikmeyen onurlu babaları
MUTLULUK TAKVİMİ
Yoksul çocuklara babalık yap.
Çıplak ayakla çimlere bas.
Her fikre saygı duy.
Fanatik olma.
Seninle ayrılık
Yolcusu olduk
Kaderin rüzgarı
Tersten esiyor
Ağzı var dili yok
Hatıraların
Uzak şehirlere
Bilet kesiyor
Bu masalda suçlu
Aramayalım
Biz de yavaş yavaş
Azaldık sanki
Şu yalan dünyada
Her şeyimizi
Kaybetmek için
Kazandık belki
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