Hakkı Yalçın
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Bayramlık
Yeni bir düşle uyandı çocuklar.
Ya da eski düşlerini boyadılar, bizleri mutlu etmek istiyorlar gülüşleriyle.
Çocukla hayat arasındaki salıncakları kaldırdık ama onların içindeki coşkuyu yaşatalım.
Diri tutalım ruhumuzu.
Bayramın sabahı erken olur!
Çocuklara geç kalmayalım.
***
Evlerin içinde hummalı bir koşuşturma.
Sürahilerin üzeri işlenmiş beyaz dantelle kaplı.
Çaydanlıklar fokur fokur kaynıyor.
Kanı kaynıyor insanların.
Bayramın sıcak eli bütün mahalleyi dolaşacak birazdan.
Komşu evlerde bütün çocukların harçlıklarının geceden hazır.
O harçlıklar bir dantel inceliğinde avuçlara sıkıştırılacak mendil içinde.
Hayatın rüzgarında bütün çocuklar kol kola.
***
Dün gibi hatırlıyorum o yılları.
Komşuluk dede yadigarı saat kadar değerli.
Saygıların düğmesi ilikli.
Kimse kimseye caka satmıyor.
Bereket yağıyor gökyüzünden.
Faytonlar masumiyete taşıyor çocukları.
Uçurtması olmayan bulutları uçuruyor.
İnsanlar sadece birbiriyle değil tabiatla da dost.
***
Bugün bayram.
Zamanlar geçip gider ama gelenekler yaşatılmak içindir.
Neden toprağa gömüyoruz eski güzellikleri?
Neden bizi ayakta tutan güce ve doğamıza haksızlık ediyoruz?
Teknolojiye bayramı da kurban etmekten ne zaman vazgeçeceğiz?
Bırakın mesaj çekmeyi büyüklerin kapılarını çalın.
***
Bugün bayram.
Umutlu yarınları yazalım beyaz kağıtlara.
Yeni renkler yaratalım dünyanın kirinden.
Uzun ömürlü aşklara, hayırlı komşuluklara ve kardeşçe yaşamaya dönüş yapmanın tam sırası. Bayram hayatın süsüdür, çocukların balonlu şekerli öyküsü.
Ama büyüklerin görevidir.
***
Bayramlar kimseyi terk etmez.
Siz bayramları terk etmezseniz!
HAYAL SATAN ADAM
Hayal satan bir dükkanım vardı.
Eski 25'liklere çocuklara hayal satardım.
Televizyonda naklen yayınlar başlayınca dükkanımı kapattım.
Ruhumun yolculuğunda hüzün tarifesini açarken, sonbahardan gün almış sayıyorum kendimi.
Şimdi hayallerin de gerçeklerin de acıyan tarafı benim tarafım.
Ve her bayramda çocuklara bir kartpostal yollarım.
"Her türlü şartta sizden tarafım!"
Çocuk gibi bakar
Sevgiyle bana
Bir akşam sofrası
Senin gözlerin
Giyinir kuşanır
Gelirken bana
Bayram sabahıdır
Senin gözlerin
Yollara dökülen
Bir sevgi seli
Yanıp da tutuşan
Bir yangın yeri
Hep içinde saklar
Kelimeleri
Sisli bir akşamdır
Senin gözlerin
Hakkı YALÇIN
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