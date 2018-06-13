Hakkı Yalçın
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Altın tozu
Tozlu topraklı yolları sorsam bilir misin?
Tanır mısın kırkikindi yağmurlarını?
Bebek kokusundaki ilahi duyguyu keşfettin mi? Kar erittin mi pekmezde?
Kan kusup "şerbet içtim" dedin mi?
***
Hayatında gökkuşağı çizdin mi hiç?
Adresini verdin mi kırlangıçlara?
Ne biriktirdin ömrünce, nefret mi para mı? Sevgi mi yoksa?
Forsa krallarını mı sevdin borsa düzenbazlarını mı?
***
Hayatı omuzlarından mı tuttun paçasından mı?
Kaç kez suya sabuna dokundun?
Yasalar önünde birilerine eşit davranılmadığını gördüğünde haykırdın mı hiç?
Sırf senin gibi düşünüyor diye bir ahlaksıza göz yumdun mu?
Ödemen gereken bedelleri başkalarına ödetenlerden misin yoksa?
***
Kendinle gurur duyacak neyin var?
Adaletin mi, asaletin mi?
Bir kedi yavrusunu patilerinden tutup evine getirdin mi? Avuçlarından su içirdin mi bir köpeğe?
İçindeki çocuktan haberin var mı?
Öldürdün mü yoksa?
***
Kaç sakız çiğnedin ömrünce, kaç töre?
Takım mı tuttun bıçak sapı mı?
Kaç kere yüzleştin kendinle?
Sözleştiğin insanlarla kaç kere ters düştün? Hazır betonu mu tercih ettin, yoksa kendin mi karıştırdın çimentoyla kumu?
***
Senin için bir kişinin ölümü kaçla çarpımıdır kalanların ölümüyle?
Başkalarının acılarından mutlu oldun mu hiç? Yüzün kızardı mı?
Senin ipinle kaç kez kuyuya inildi?
İnsanlık adına hangi imza kampanyasında adın var?
Söğüt dalından kaval yaptın mı?
Parayı verene mi çaldın düdüğünü gönlünü verene mi?
***
Sor bakalım kendine.
Postal mısın çiçek mi?
Kuş musun böcek mi?
Barış mısın savaş mı?
İnsanlar kolayca öldürülürken, "ama ben yaşıyorum" demekle meseleyi halledenlerden misin?
***
Bir parça sevgi biraz umut kaldıysa içinde herkese dağıt.Kalmadıysa boşuna ayak izlerini arama.
Onurlu bir hayatın yükünü omuzlayamayanların bırakacağı hiçbir iz yoktur.
Yollar altı tozuna bulanmış olsa da!
Ucuz pazar
Yarışmalarla uyutulan gençlere bakıyorum. Müzik konulu yarışmalar şarkı söylemeyi becerebilen şarkıcılar üretmiyor da, cehaleti temsil eden jüri üyeleri parsayı topluyorsa.
Sanatın üç paralık değeri yoktur.
Bağlar üzüm vermeyince gözlerine dizlerine duruyordur böyle kazançlar.
Ama kimin umurunda, bu ucuzluk pazarında!
Buluttan zarflar içinde
Sevda mektupları vardı
Sarmaşık gülleri gibi
Herkes içinden ağlardı
Şarkılı balkonlarda
İnce saz geceleri
Gözlerimizde tüter
Eski yaz geceleri
Yıllar boyu saklanırdı
Ayrılığın son busesi
Denizlere atılırdı
İyiliğin hikayesi
Öfkemiz sana değil
Ah sevgili İstanbul
Zenginlerin çok ama
Sevdalar artık yoksul
Hakkı YALÇIN
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