Siyah-beyaz!

Dalgalar vuruyor kıyılarımıza. Dolar'la euro'yla.

Topraklarımıza füzeler doğrultuluyor. Dost görünen yüzlerle!

Ve bizlerin tek yumruk olup, ülkemizin geleceğine sahip çıkması gerekiyor. Çocuklarımız için, ülkemizin ruhu için.

***

Seçim mevsimindeyiz ya!

Kiminle karşılaşsam önce küçük bir sohbet açılımı, sonra klasik soru.

"Oyunu kime vereceksin?" Hayat boyunca saklanarak yaşayanlar, seçim meselesinde oy muhasebecisi!

Benim verilecek cevabım hazır!

"Vereceğim oydan sana ne?" Aklımı mı alacaksın?

Ya da vereceğin oy için şüphelerin var da, benim aklımla oyunu mu değiştireceksin?"

***

Herkesin bir hikayesi var, herkesin bir yaşam biçimi.

Önce herkes bir kahvenin hatırını anlamalı. Düşmanlık beslemek yerine.

Herkesin verecek bir oyu var ama herkesin karşısındaki insana duyulacak bir saygısı da olmalı.

Kendine olmayanı başkasında aramak yerine!

***

Sanal alemde güzellikler kenara atıldı, nefrete itibar gösterildi.

Sataşma kültürüne akıl almaz bir boyut kazandırıldı.

Aradığımız her şeyi bir solukta bulduk ama sosyal medya da bizlerde buldu aradığını.

Siyaseti siyasetçiler yapmalı toplum değil. Bizlere düşen sevgi ve saygıyı ayaklandırmak.

***

İnsandan insana geçmesi gereken toplumsal duygular vardır.

Çünkü oyu birkaç yılda bir veriyorsun.

Lösemili çocuklara gönlünü ver.

Organlarını bağışlamaya kalbini ver.

Özgürlüğe demokrasiye elini ver.

Toplumsal saygıya dilini ver.

Bundan daha güzel ne olabilir!

***

Dünyanın hızlı gelişimine yetişmek gibi bir derdim olmadı hiç.

Hala küçüklerle fotoğraf çektirirken çömeliyorsam.

Hala elle yazılmış mektupların özlemini çekiyorsam.

Günde 7 milyon ekmeğin çöpe atıldığı bir ülkede, bayat ekmeklerin sobaların üzerinde kızartılmasını hayal ediyorsam.

Canı cehenneme teknolojinin.

***

Bazı fotoğrafları çocukluğumda biriktirdim. Ölene kadar siyah beyaz kalacakları kuvvetle muhtemeldir.



YAZIKLAR OLSUN!

Çocuklarını katleden annenin açıklamasına bakın.

"Eşimle ailesi beni sevmiyordu." 5 yaşındaki kızı Naz'ı bıçaklayarak, 7 yaşındaki kızı Kübra'yı eşarpla boğarak öldüren bir annenin yakınmasına bakın; sevgisizlik!

İnsanlığını kaybetmiş birinin eşi ve ailesinden intikam alabilmek için kendi çocuklarını katletmesinin mahkemede iyi halini arayan varsa.

Bin kere yazıklar olsun!



MUTLULUK TAKVİMİ

Pencerene sineklik taktır.

Bugün kablosuz hayatı dene.

Unutma ki zenginlik başarı değildir.



Gözlerin bu sevdanın

En kalleş haliydi

Vedasız gideceğin

Her halinden belliydi



Hani ölüm ayırırdı

İkimizi bu sevdadan

Beni inkar edemezsin

Bıraktığım anılardan



Düşündükçe

Çılgına dönüyorum

Sana yabancı bir elin

Dokunuşunu

Hiç bekleme beni

Teslim olmuyorum

Kendime ayırdım

O son kurşunu



Hakkı YALÇIN





