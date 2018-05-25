Böyle bir afişe alkış da tutamam. Hele kötülüğün ağzı kulaklarındaysa!
Ve de kötülüğün hasılatı daha çok kötülük üretiyorsa!
"Utanmadınız mı?" diye haykırdım. "Düdüğünüzü korkulara gelin etmekten!"
Sadece vicdanlı kişiyiz.
Herkes üzerini silkelesin.
Görelim bakalım en çok haram puan kimin üzerinden dökülüyor. Eğer namuslu gözleriniz varsa ve vicdanınızdaki tartı hile yapmıyorsa her şeyi görebilirsiniz.
Kibirli beylerin büyüklük pozları asla saygı uyandırmaz.
Hayat onları gerekli zeminlerde küçük düşürür zaten.
Sezon boyunca oynatılan medyatik kuklaların ipleri sahiplerinde mi kalacak?
Gelecek sezon da kullanılmak üzere!