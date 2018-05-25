İMSAKİYE RAMAZAN
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  1. Siyah-beyaz!
Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 25 Mayıs 2018, Cuma

Sirk!

İçinden adaletsizlik geçen hiçbir futbol afişine gururla bakmam mümkün değildir.
Böyle bir afişe alkış da tutamam. Hele kötülüğün ağzı kulaklarındaysa!
Ve de kötülüğün hasılatı daha çok kötülük üretiyorsa!
***
Yalan değil, film içinde film çevrildiğini gördük. O yüzden bazı hakemlerin konuşma balonlarını patlattım. Sünepe harfler döküldü yere.
"Utanmadınız mı?" diye haykırdım. "Düdüğünüzü korkulara gelin etmekten!"
***
Bilirkişi değiliz.
Sadece vicdanlı kişiyiz.
Herkes üzerini silkelesin.
Görelim bakalım en çok haram puan kimin üzerinden dökülüyor. Eğer namuslu gözleriniz varsa ve vicdanınızdaki tartı hile yapmıyorsa her şeyi görebilirsiniz.
***
Kaybederken bile zarif duran teknik adamların yarattığı güven ve asalet duygusu, çocuklarımızın geleceği adına ışıktır.
Kibirli beylerin büyüklük pozları asla saygı uyandırmaz.
Hayat onları gerekli zeminlerde küçük düşürür zaten.
***
Merak ediyorum.
Sezon boyunca oynatılan medyatik kuklaların ipleri sahiplerinde mi kalacak?
Gelecek sezon da kullanılmak üzere!
***
Bir çocuk tarafından babasına sorulan soru sezon sonuna konmuş en zarif noktadır. "Bana futbolun eski asaletini anlatsana baba!"
***
Böyle bir sirkin kapısına asılacak bir şey varsa hakemlerin düdüğüdür! Bizim siyah çelenklerimizin yanında!
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