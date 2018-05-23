Hakkı Yalçın
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Şaka gibi!
Yetmiyor, kaldırımlarda öldürülüyor.
Ha silah kullanıp insan öldürülmüş, ha kaldırımda yürüyen gençler.
Ama trafik cinayetleri özel yasalara tabii!
Kamu vicdanı mı?
Geçiniz!
Üzerine "iyi hal indirimli" yarım bardak su içiniz!
***
Pendik'te aşırı sürat nedeniyle kaldırımda yürüyen iki genci öldüren katil sürücü 8.5 ay hapis cezasıyla kurtuldu.
Kimsenin gülmediği şakalar bizim hukukumuzda!
Az sonra!
***
Giden iki insan, iki can, üstelik kaldırımda.
Mahkeme önce 7 yıllık bir cezayı öngörüyor, sonra böyle bir katilin iyi haline indirimin kralını yapıyor.
Verin verin katillere daha çok cesaret verin.
Rüzgar Çetin gibi ilham perilerinin gücünü gösterin!
***
Rüzgar Çetin unutuldu gitti.
Hani şu trafikte sayısız sabıkası olan adam.
Altında Porsche'u arkasında kapı gibi babası olan katil.
Dibine kadar alkollü araç kullanırken polis memurunu öldürdü ama hala sokakta.
Peki, insanlara adaleti nasıl anlatacaklar?
"Parası ve gücü olan katillerin hakkıdır özgürlük!" diye öyle mi?
***
Harika bir hukukumuz var artık.
Öldüren katil haklı.
Ölen masumun hakkı mahşere saklı.
Adaletin yerine getirilmediği ülkelerde sadece can verenlerin çığlıkları bile duyulmaz.
***
Dünyanın en anaç ülkesini kuruttuk.
Dürüstlük ve adalet suya yazılan kitap oldu, oku okuyabilirsen.
Şimdi kötülükleri doğuruyor zaman.
Kötüleri doyuruyor hayat.
Pireler berber iken develer tellal iken iyiler kazanırmış.
Masal gibi yani!
***
Oysa bilinmelidir ki yakılan orman bir gün herkesi yakacaktır.
Cambaz!
Çocukluğumuzda bir cambaz gelirdi mahalleye.
Mahalle ayağa kalkardı.
Çocuklar bu sihirli yolculukları anlata anlata bitiremezdi üstelik.
Cambazın hünerini gösteren ipti.
Aslında onlar kendilerini izleyenlerin sihrine sahipti.
Sistemin cambazları bunu anlayamaz!
Özellikle futbolda!
O yüzden ipini sahibine teslim eden hakem adlı kuklalar bu sezon futbolun sihrini de çaldılar, adaletini de.
Allah'tan korkmayanlar bir kabadayıdan korktular!
Mutluluk Takvimi
Küçük ev eşyası satın al.
Bugün bir insanın hayatında melek ol.
Gıcırdayan kapıyı yağla.
Pide kuyruğuna gir.
Seni hiç kimsenin
Sevemeyeceği
Kadar sevdim
Olduğun gibi
Gittiğin akşam
Bir avuç kan düştü
Gözlerimden
Aşkları vururlarmış
Senin vurduğun gibi
Varsın boynumda dursun
Sendeki nefretin ipi
Kalbimi ayrılıkla
Korkutamazsın
Beni değil artık
Kendini düşün
Bir kere dinlediysen
Bu şarkıyı
Bir daha unutamazsın
Hakkı YALÇIN
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