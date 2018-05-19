Hakkı Yalçın
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Genç mektuplar
***
Yokuş aşağı bırakılan bir topun peşinden koşarken bile aklım cebimdeki bilyelerde kalırdı.
Küçük şeylerle mutlu olan çocukluğumu kaybettim.
Büyük yalanların ortasında!
***
Bugün spor yapacağım.
Gençliğimin bayramını en anlamlı hissettiren gerçek bu resimde duruyor çünkü.
***
Babamın gençlik resimleri bir posta arabası gibi geçip gidiyor önümden.
Şimdi katillerin ve haram yiyenlerin altındaki kanlı otomobillere inat!
***
Herkesin tek derdi adam olmam.
Hayat seçenekler sunuyor bana.
Oysa ben önünde ceket iliklenen bir adam olmak istiyorum.
Mekan basan ve önüne gelene ana avrat söven biri değil.
***
Bu gülüşler dedemden kalma.
Gülerken ağlayan resimlerim de.
Ne de olsa Sadri Alışık filmleriyle büyüdüm.
***
Hala umutla bizler için bir yerlerde saklanmış hayatı arıyorum.
Verilip tutulan sözler de kalmadı.
Gözlerimizle saklanacağımız dost yüzler de.
Birine ihtiyacınız olduğunu hissettirdiğiniz zaman, dostluk denen gerçeğin en acımasız düşmanlık olduğunu söylemeye gerek yok.
Bu parasal iklimde!
***
Birbirini iterek öne geçenlerin bol olduğu memlekette. Arkada duranların zarafeti çok şeydir. Görebilene.
***
Hayatın metal yorgunluğuna teknolojik kahpelik de eklenince olanlar oldu.
Gençlik sosyal medyada savaş arabalarına bindirildi.
Yüreğimizin sevda bekçileri bile birer birer vuruluyor.
Değer mi? İnsanları kırmaya hayatı bu denli hırs haline getirmeye?
Hepimiz aynı toprağın aynı bayrağın gençleriyiz.
Havaalanı Taksileri
Atatürk Havalimanı taksilerinin arkasında "Emek hırsızlığına hayır" yazıyor. UBER için bu afişler.
Havaalanı taksi şoförleri önce kendi meslek çirkinliklerini halletsinler.
Havaalanından bir taksiye binmeye yeltenin de kısa yolun yolcusu olun bakın neler yapıyorlar.
Onların istediği yere gitmek zorundasınız.
Yoksa sizi araçlarına almıyorlar.
Bunu yetkililer de biliyor ve kimse sesini çıkarmıyor.
Bu çirkinliğin müritleri utanmadan emek hırsızlığından söz ediyor ya.
Önce aynaya baksınlar!
Mutluluk Takvimi
Sokak hayvanlarını koru.
Takdir etmeyi öğren.
Bebek patiğine zil tak.
Yoksul bir mahallede iftar sofrası kur.
Silindi aşkımın
Alın yazısı
Boynumu bükmedi
Bıraktığın yük
Sakın gururlanma
Sevildim diye
Senin aşkın benim
Kalbimde büyük
Sorulur gidenlerden
Tüm hesaplar sorulur
Senin de kalbin bir gün
Ağlamaktan yorulur
Büyük günahlarınla
Otur gönül tahtında
Benim haklarım saklı
Sana Allah katında
Hakkı YALÇIN
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