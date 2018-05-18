Hakkı Yalçın
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Ayla Çelik
Kötüyü de iyiyi de.
Çıkarları için eğilip bükülen insanların omuzlarındaki melekleri düşürdüğünü de en çok magazin aleminde gördüm.
Sırtımızdan vuranı da sırtına alanı da.
Başkaları için yaşama gönüllüsü olanları o yüzden "tırnak içine" alıyorum.
Onlar o kadar az ki!
***
Bizim gibilerin en iyi arkadaşı sözcüklerdir.
O yüzden şarkıların içinde bulduğumuz huzuru, hayatın içinde ararken iyi insanları bulduğumuz zaman, hayatla ölüm arasına bir hamak kurup gökyüzünü seyretmek gibi hissederiz.
Çünkü biliriz ki; hayatın zaferidir ölüm bile.
***
Ayla Çelik'i "Bağdat" adlı efsane şarkısından tanırsınız.
Ve neredeyse tüm sanatçılara verdiği şarkılarından.
Şarkılarındaki cümlelerin büyüsü, ruhundaki bilgeliğin ve anaçlığın eseri.
Şarkılar ki; hangi dilde yürek bulacağını iyi bilir.
***
Ayla Çelik sadece şarkıların içindeki sihirli sanatçı değil.
Hazinesini tayfalarla bölüşen gemi kaptanı.
Bir çocuk ağlamasında gemileri kapılara dayar.
Ne zaman bir çocuk sesi duysa orayı cennet sayar.
Hayatın temelini popülerlik değil insanlık üzerine kurmuştur.
Hayat ortağı bir Barbaros'u var ki, güzel insanların birbiriyle buluşmasının yarattığı mutluluk eseri gibiler.
Aynı aynadan yüzlerine vuran ışığın aşıkları.
Sevdalar ki; hangi yürekte hayat bulacağını bilir.
***
Ayla Çelik yeni şarkılarını seslendireceği albümünü hazırlıyor şu sıra.
Sesindeki şefkatin kimlere ne şekilde yansıyacağını tahmin etmek zor değil.
Bu yazıyı sağa sola sataşarak yolunu açan ünlülere benzemeyen birini tanıtmak için yazdım.
Şöhret olurken insanlığından ve zarafetinden zerre kadar bir şey kaybetmeyenlerin de var olduğunu göstermek için.
Müzik dünyasındaki son kuşlardan biri için.
Paralanma!
Dünya güçlünün yanında olmayı seçtikten sonradır çocukların hiçe sayılması.
Biz buna "insanlık paralanması" diyoruz.
Amerikalı bir sürücünün Filistinli bir çocuğa çarpması durumunda, bütün dünya Amerikalı sürücüye geçmiş olsun der ve otomobilindeki zararı hesaplar.
Hesabı da Filistinli çocuğa yükler!
Mutluluk Takvimi
İftarda önce gözünü doyur.
Önemli gerçeklerin basit olduğunu unutma.
Denizi seyret.
Hüzün resim çektirmiş
Yüzün olmuş duvarda
Yanan yürek soğumuyor
Kokun sinmiş her yana
Ekmek kadar su kadar
Sana ihtiyacım var
Kendimi saklıyorum
Sana sonsuza kadar
Ya sen beni unuttuysan
Bu korku beni delirtiyor
Yüreğinde mahsur kaldım
Evi hasret götürüyor
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