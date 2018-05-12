Hakkı Yalçın
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Annelere
Yılları yollara kurban olan anneler.
Şartlar ne olursa olsun, kendilerini erdemli bir hayata ilikleyen anneler.
Başkalarının çocuğunu da kendi çocuğu belleyen anneler.
Hak yiyen değil hakkı yenen anneler.
***
Hayat onları ezip geçerken, karıncayı bile incitmeyen anneler.
Dik kafalı erkek törelerine ve cinsel köleliğe boyun eğmeyen anneler.
Güzelliğini gözlerinin içinde gizleyen anneler. Ömrün her sayfasına bir seccade gibi serilen anneler.
***
Çile çeken anneler pencerelerin önüne çiçek eken anneler.
Dilinden bal damlayan anneler, yüreğinden kan damlayan anneler.
Ağlayan anneler gülen anneler.
Çocuklarına iyi geceler dilerken, ertesi sabahın karanlığına gömülen anneler.
***
Duraklarda bekleyen anneler ömrünün baharındaki anneler.
Ölecek kadar sağlam yaşayacak kadar yaralı anneler.
Renkli anneler, siyah beyaz film gibi bakan anneler.
Kitap okuyan anneler okumayan anneler.
Yıllara meydan okuyan anneler yaşlandıkça yaralanan anneler.
Çalışan anneler çalışmayan anneler.
***
Küçüklerine el veren anneler, hayat otobüsünde küçüklerin yer vermediği anneler.
Can veren anneler, tanımadığı hastaya bile kan veren anneler.
Her rüzgarda yere serilen anneler, başkalarının yerine yorulan anneler.
Evlatlarına kurban olan anneler, kader kurbanı anneler.
Toplum için öne çıkan anneler, konuştuklarının arkasında duran anneler.
Ekmeklerin bile bozulduğu bir ülkede bozulmayan anneler.
***
Gönüllerini senede bir gün alsak bile hiçbir şekilde sitem etmeyen dağ yürekli anneler.
Cumhuriyet ilkelerini çocuklarının üzerine yorgan yapan anneler.
Yeni bir güne başlarken bir karanfil gibi yüreklerimizi aydınlatan öğretmen anneler.
Oğullarını gözü kapalı vatana armağan eden asker anneleri.
Her sabah meleklerin gözyaşlarıyla yüzlerini yıkayan şehit anneleri.
Ömrünüz de kutlu olsun.
Gününüz de!
Utancın külleri
Bazı adamların politikada öne çıkarılması insanlığın yakılmasından farklı değildir.
Toplanan imzaları gördüğüm zaman "nasıl bu kadar kötü olabiliriz" diyorum.
Harcanan gençliğimize, katledilen insanlara bakıp kahrediyorum.
Ve diyorum ki.
"Biz bu memleket için bin kere yandık da.
Bu memleket bir kere bile yanmadı bizim yüzümüzden."
Mutluluk Takvimi
Konuşmaya başlayan bebeğin sesini kaydet.
Yarın annenin yanında ol.
Yürekten tokalaş.
Kader rüzgarında
Hiç pes etmedim
Çocuklarım için
Bir pervaneyim
Ne çok şey kaybettim
Hiç ses etmedim
Hayat kavgasında
Ben bir anneyim
Sevgimle büyüdü
Bütün çocuklar
Hepsi de acısını
İçinde saklar
Mutluluk veriyor
Saçımda aklar
Hüzün denizinde
Ben bir anneyim
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