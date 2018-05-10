Hakkı Yalçın
-
- SMSYazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
İade!
İşin içinde Fransa Cumhurbaşkanı Sarkozy'nin de bulunması meselenin ayıbının devlet nezdinde olduğunu gösteriyor ki.
Bu çok daha tehlikeli bir mesele!
İsrail'in Ortadoğu'da yaptıklarının kopyası olarak.
***
Müslüman toplumunu daha önce mizah dergileriyle aşağılamayı ilke edinenlerin, bu kez işi bu noktaya getirmelerinin bir amacı var.
Ve galiba onlar da bunu istiyor.
Mekanizmayı çalıştırmak.
Müslüman kesimi ayaklandırmak!
***
Dünyanın barış ve durağan bir yaşam iklimini kabullenmesi pek getiri sağlamıyor.
Savaş ekonomisi aç!
Demokrasiyi dillerinden düşürmeyenlerin, yaptıkları açıklamalarla kendileri ayağa düşürmeleri de yadırganmıyor.
Aynı mahallenin çakalları için insanlığın lüzumu yok.
***
Peki, neden hep Fransa ve din konulu tahrik hayata geçiriliyor?
Diğer Avrupa ülkelerinin sinsi sözcülüğünü üstlendikleri için mi?
Amerika ve İsrail'in yeni senaryolarında böyle bir role soyundukları için mi?
Amerika'nın haraca bağladığı sisteme uşaklık etmenin getirisi büyüktür.
Ama böyle bir manifestoya misilleme yapmaya hazır binlerce, milyonlarca insanın varlığını da hesaba kattığını umuyorum.
Ve galiba asıl hedefleri de bu!
***
Dünyada terörü oluşturan sebepleri sorgulamak her ülkenin insani görevidir. Ama dünyanın gelişmiş ülkelerinin vicdanı yok.
Çünkü gerçek terör yürektedir böyle soysuz politikalardadır.
***
Birbiriyle uzlaşanların insanlıktan uzaklaştığını görüyorsak.
Soysuz bir bildiri yayınlayanların terörizmin babası olduklarını biliyorsak.
Böyle bir manifestoya ne desek yetmez.
***
Bizler yine de bu Ortaçağ soysuzluğuna karşı iademizi yakışır biçimde yapalım.
Onların şeytanlığını başlarına çalıp!
BÜYÜK YALANCI!
Amerika, İran'la yapılan nükleer anlaşmadan geri dönüş yaptı.
Kendisine destek olanlar Suudi Arabistan ve İsrail.
Amerikan yamakları!
Avrupa Birliği'nin gösterdiği tepki klasik.
Yani bu demektir ki, "devam!" Dünyanın en güvenilmez liderleri yarışması yapılsa, birinci, ikinci, üçüncü Trump olur.
O yüzden bu Trump'dan adam olmaz!
Seviyorum dediğim
Kimseyi unutmadım
Hala saklıyorum
Emanetlerini
Onlar beni öldürdüyse
Canları sağolsun
Kitaplar da yazmaz zaten
Sevda şehitlerini
Ne zaman aklıma gelseler
İçimde buruk bir sevinç
Hepsini saygıyla anarım
Biri hariç
Herkesin hayatında
Sırtında hançer saplayan
Biri vardır mutlaka
Hakkı YALÇIN
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- İade!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Deli yürüyüşü! 09 Mayıs 2018, Çarşamba Önceki akşam birkaç arkadaşımla İstanbul'u turladık. Hepimizin üzerinde deli gömleği. Önce İstanbul'un doğurduğu...
- Abdullah Avcı 08 Mayıs 2018, Salı Ligin son virajına girdik, film içinde film izliyoruz. Ne güzel alt ediliyor birileri. Ne güzel etiketleniyor...
- Tayyip Erdoğan 08 Mayıs 2018, Salı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın "Ahdim olsun ki" diye başlayan 24 Haziran manifestosundaki konuşmasına baktım. "Milletimiz...
- Kimsesiz! 04 Mayıs 2018, Cuma Sabahları bir selam töreniydi sanki. Emekli öğretmenlerim telefonun öbür ucundan "günaydın evladım" derlerdi. Onlarla...
- İki lider! 03 Mayıs 2018, Perşembe Bir tarafta her gün yeni bir topluluğun karşısına çıkan şehirler dolusu bir lider. Diğer tarafta hala adayını...