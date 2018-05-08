Hakkı Yalçın
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Tayyip Erdoğan
"Milletimiz bir bütündür. Her vatandaşımızın iradesi değerlidir.
Birimiz özgür değilse diğerleri de olamaz."
***
Ve diğer cümleler.
"Atatürk'ün dediği gibi Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacak."
"Siyasi, ideolojik, dini, mezhebi etnik farklılıkları ayrışma değil hayatın renkleri olarak gören herkesle birlikte yürümeye hazırız."
"Kadına karşı her türlü cahiliye adetini ayaklarımızın altına alacağız."
Halktan aldığı gücün karşılığında halka her şeyi verebilmenin özlemini yansıtan nice umut dolu ifadeler.
***
Konuşma yaptığı günün akşamında Tayyip Erdoğan, Alişan'ın düğününde nikah şahidiydi.
Ben de düğündeydim.
Tayyip Erdoğan'a yürürken baktım da bir yanı yorgundu, öte yanı her sabah yeni bir dünyaya günaydın diyecek kadar dimdik.
Her gün bir şehirde halkla kucaklaşan bir insanın, bu kadar koşuşturma arasında nikah şahitliğine gelebilecek vefasına saygı duydum.
Tayyip Erdoğan'ın en büyük özelliği de dünü ve kötü günlerinde yanında olanları unutmaması değil mi zaten.
***
Daha önce de yazmıştım.
Bedeli sadece yüzündeki çizgilerle mi ödenmiştir bu koşuşturmaların?
Bir zaman yolculuğunda küçük durakları var mıdır acaba?
Bir mahalle kahvesinde dostlarıyla özgürce sohbet etmeyi özlemiş midir?
Tek başına denizin kokusunu içine çekmeyi ya da.
İradesi çeliktendir de, acaba her şey göründüğü gibi midir?
***
Bu kadar hakimiyet duygusunun yanında hayatın küçücük bir anına teslim olmak geçmiyor mudur içinden?
Kendini unuturken neleri hatırlıyordur?
Yoksa sadece bulunduğu zamanın içinde mi yaşıyordur?
Herkesten habersiz bir yerlere kaçıp gitmek duygusu geçiyor mudur içinden?
Politikaya yönlendirilmiş refleksleri zayıflıyor mudur, bu kadar yoğun çalışmanın içinde?
Yoksa işleyen demir ışıldar misali midir?
***
Biliyorum ki, her şeyin üstesinden gelecek sihir onda mevcut.
Görüyorum ki; halkın bu hizmeti onurlandırması yine kaçınılmaz olacak.
KELLE PAÇA!
Profesör Canan Karatay botoksa gerek olmadığını açıkladı.
"Kelle paça yiyin" diyor.
Botoks ve kelle paça arasındaki ilişkiyi keşfetmek için ne çok zaman harcanmış meğerse!
Ve böyle açıklamalarla gündemi belirleyebiliyor.
Popülerlik sevdası böyle bir şey işte.
Okumuşluğu bile kenara atabilecek kadar baş döndürüyor.
MUTLULUK TAKVİMİ
Armağanı kalbinle ver.
Tatil için şimdiden plan yap.
Kitapla beslen.
Umut et.
Nasıl alışırım
Bilmem ki nasıl
Ben doğdum doğalı
Aşkta kayıbım
Yakışmaz diye
Yakışmaz asıl
Ağlamak ayıpsa
Bu da benim ayıbım
Aşka düşen ağlar
Elinde değil
Vefasız bir aşkın
Ahiretinde
Doğarken öğrendim
Ben ağlamayı
Hepimiz insanız
Nihayetinde
Hakkı YALÇIN
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