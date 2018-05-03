Hakkı Yalçın
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İki lider!
Diğer tarafta hala adayını gösteremeyen bir lider.
Bir tarafta kazanmanın getirdiği mücadelenin arkasını sağlam tutan ve önüne bakan bir adam.
Diğer tarafta onca yenilgiden dersini alamayan ve önünü göremeyen bir adam.
***
Bir tarafta her haliyle güçlü bir tavır sergileyen istediği net biçimde ifade eden bir lider.
Diğer tarafta kendisine oy verenlerin bile ülke yönetiminde şüpheyle baktığı bir lider.
O yüzden Ekmeleddin olsun Abdullah Gül olsun aday meselesi çarşafa dolanan!
***
Bir liderin ülkeyi yönetme tutkusunun önü açıktır.
Her seçim mevsiminde iktidar elbisesiyle çıkar halkın huzuruna.
O yüzden her seçimden galip çıkması şaşırtıcı değildir.
Diğerinin üzerine cuk diye oturtulmuş bir elbisedir muhalefet.
O yüzden neden iktidar olamadım diye bir endişesi yoktur.
Belki de onca yıllık muhalefet bilgelik sayılır.
***
Bir tarafta sağ elinin içini göğsünün sol yanına koyan dava adamı duruşu.
Diğer tarafta kendini ifade etmekte zorlanan, yeri geldiğinde oyunu bile kullanamayan bir duruşun adamı.
Bir yanda "halk beni istemezse giderim" diyen bir lider.
Diğer yanda koltuğuna resmini çivileyen ve "gitmem de gitmem" diyen bir lider.
***
Birinin adı Tayyip Erdoğan.
Diğerinin adı Kemal Kılıçdaroğlu.
***
Şimdi önümüzde önemli bir seçim var.
Halkın seçimi.
Bizler bilirkişi değiliz.
Meselenin halk tarafından nasıl onaylanacağını görmekle yükümlüyüz.
O yüzden herkese iyi seçimler!
PARİS YANIYOR!
1 Mayıs'taki olaylardan sonra Fransa'da sokağa çıkma yasağı.
Yüzlerce işyeri yerle bir, binlerce araç yakıldı.
Klasik bir terör modeli.
Yurtdışından 5 bin kişinin geldiği söyleniyor.
Özel seçilmiş ve bugünler için beslenmiş.
Terörün nerede ve ne şekilde üretildiğini en iyi Avrupa ülkeleri biliyor.
Amerika'nın himayesindeki Avrupa ülkeleri.
Dünyadaki barışın ve huzurun getirisi kalmadı ya, eldeki silahları kullanmanın yollarını açık tutmak gerekiyor ya!
Fransa ve diğerleri yakılan ormanın herkesi yakacağını şimdiye kadar öğrenmeliydi.
MUTLULUK TAKVİMİ
Lösemili çocukları ziyaret et.
Banyoda şarkı söyle.
Bebeklerin topuğunu yüzünde gezdir.
Gitsen de her mevsim
İnadına büyüyorsun
Ruhun solmuyor
Fotoğrafların
Solduğu gibi
Gizli bir hayat vardır
Her ölümün içinde
Güneş gibi doğuyorsun
Her sabah
Annenin yüreğine
Doğduğu gibi
Aslanım benim
Sen hayata
Yüreğinle attın imzanı
Cennet senin kucağın
Bütün aşk şehitlerine
Olduğu gibi
Hakkı YALÇIN
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