Hakkı Yalçın
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Hayat
En kötüler masum gözüküyor.
Bellekler bile kirli!
***
Pişmanlığı olmayanların mutluluğu üzerine kurulu bu hayat.
Ne sorgu ne sual.
Ne hesap ne kitap!
***
Karanlık adamlar için ateşin keşfinden daha anlamlı gerçektir para!
Helal para kömür madenlerinde kalmıştır, atölyelerde alın terinde.
Gururun som halinde!
***
İnsanoğlu kendine ikiyüzlü yeni bir dünya yarattı; sanal hayat!
Küfür kıyamet, iftira gammazcılık.
Kötülüğün himayesinde; nefret yüklü bir saltanat!
***
Hayatın bütün cephelerinde çarpıştık.
İş, ekmek, aile, sevda.
Düşünmek, üretmek ve harama yüz vermemek!
Elimiz silah tutmadı diye mücadelemizi inkar etti hayat.
***
Çocukları sevmeyi kendilerine yakıştırmayanlara ne çok şeyi yakıştırdı bu hayat!
Apoletler gırla!
Kötülüğün göz kamaştıran bir gerçeğe dönüşmesinin sebebini araştırmaya gerek yoktur.
Haksızlık on line!
***
Vahşeti sadece silahlarda bombalarda aramayın.
Dünyadaki eh tehlikeli canlı; kötü insandır.
Vahşet bahçesi onların yalanları ve haksızlıklarıyla dolu.
Özellikle çocuk ölüleriyle!
***
İnsanların mutlu olması için hiçbir şey yapmayanları baş tacı etti hayat.
Kendine bir anlam kazandırmaya çalışırken, düşünen insanlar için de anlamını kaybetti.
***
Afrika'daki açları bugüne kadar görmeyenler Ortadoğu'daki utançları mı görecekler!
Çocukları bu yaşa sevmeyenler bundan sonra mı sevecekler?
Bu dünyada aşk da bitti, adalet de.
Bir daha çocukları asla kucaklamayacak.
Alın terini kurulamayacak.
Bu zalim hayat!
EMEKLİYE İKRAMİYE
Başbakan Binali Yıldırım'ın emeklilere her bayram öncesinde 1000 lira ikramiye verileceğini açıklamasının yankılarına baktım.
Emekli için bayram gibi.
Bunu en iyi biçimde emeklilik şartlarında yaşayanlar bilir.
Bunun başka bir sorgulaması olamaz.
Yapılanı takdir etmek gerekir.
Daha önceki seçimlerde emekliye "hayali maaş" vaat edenler tarafından bile.
MUTLULUK TAKVİMİ
Pozitif düşün.
Başarını onu kazanmak için kaybettiklerinle ölç.
Beni aşkın yaşatır
Canım var can içinde
Hala titriyor içim
Gözlerim kan içinde
Nerdesin şimdi nerde
Çare bulunmaz derde
Anılar orta yerde
Şehir duman içinde
Özlerim deli gibi
Hasret sarar içimi
Sen de sevmiştin beni
Evvel zaman içinde
Hakkı YALÇIN
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