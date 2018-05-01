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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 01 Mayıs 2018, Salı

Tartışma!

Arsenal'a veda eden Arsene Wenger hafta sonunda Manchester United karşısına çıktı.
Rakip takım taraftarları, Mourinho ve cümlesi Arsene Wenger'i ayakta alkışladı.
Bizim futbol kültürümüz şiddet ve kabadayılık üzerine inşa edildiği içindir ki.
Ülkemizde sedye ile sahadan çıkan futbolcular bile yuhalanıyor.
***
Ligin sonuna geliyoruz da neyi tartışıyoruz?
Hakemlerin gözbebeği Galatasaray'ın şampiyonluğuna çeyrek kaldığını mı?
Beşiktaş'a üçüncü şampiyonluğun gereksiz görüldüğünü mü?
Fenerbahçe'nin liderlik masalının Galatasaray derbisinde iç edildiğini mi?
Başakşehir'in şampiyonluğunun sisteme uygun olmadığını mı?
Yoksa korku imparatorluğuna uşaklık etmenin, adalete bekçilik etmekten daha değerli olduğunu mu?
***
Bir kupa maçının ardından Fenerbahçe ile Beşiktaş arasındaki nefret yüklü söylemlere bakıyorum.
İki takımın tarihi de kurşun geçirmezdi. Böylesine sevgisiz bir duruşu reddederdi.
Demek pamuk ipliğine bağlıymış ezeli rekabetin eceli.
Görünen o ki, iki takım arasındaki uçurumu kapatmak zaman alacak.
***
Neyi tartışıyoruz?
Tarih yazmaktan bahsedenlerin, efendilik tarihinde isimlerinin yazmadığını mı?
Yoksa nasıl olursa olsun kazanmayı büyüklük zannedenlerin, neler kaybettiğini hesaplayacak bir vicdanlarının kalmadığını mı?
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