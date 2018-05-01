Hakkı Yalçın
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İşçi Bayramı
Dönemin CIA Ortadoğu Şefi Graham Fuller odaklı çalışmalar ve otelin tepesinden insanların üzerine kurşun yağdıran katiller!
Taksim Meydanı'nda acımasızca katledilen insanlar.
O günkü otel kayıtları da her şeyi açıklamaya yeter! Graham Fuller'in sonraki açıklamaları da.
***
Tarihin en görkemli gösterilerinden biri, o günkü devlet anlayışının gözetiminde kanlı bir eyleme dönüştürülmüştür.
Ne olduysa da o günden sonra olmuştur zaten.
Darbeye zemin hazırlamanın en soysuz senaryolarından biri!
12 EYL 1980 plakalı tankların en çok işçileri ezdiğini hiçbir kitap inkar edemez.
Az kan yutmadı bu ihtiyar topraklar.
Ne utançtır ki dökülen kanlar kadar günahtı söylemler.
O yüzden işçileri sevmeyen bir generalin toprağın altında bile yeri yoktur!
***
Zaman çok şeyi değiştirmiştir de, işçiler sonraki yıllarda kitap okumayı bırakıp televizyon dizilerine merak sarmıştır.
Futbola, magazine ve sanal aleme!
Ne yapalım; herkesin yaşadığı kendi kaderidir derler.
Herkes kaderini kendi belirler.
***
Sonraki yıllarda 1 Mayıs'ı polise saldırı mekanizmasına dönüştürenleri izledik.
Onlar işçiye de düşmandı ülkenin bütünlüğüne de.
İşyerlerini tahrip edenler Amerikan ajanlarının sonraki zaman piyonları olarak harekete geçtiler.
İşçilerin kimileri bu gerçeği fark etti.
Kimileri seyretti!
Ve kavgaların inancını haklı kılan güçleri zaman içinde kayboldu gitti.
***
Bugün 1 Mayıs İşçi Bayramı.
Türkiye'de 100 yılı aşkındır kutlanan bayramın anlamını hissedebilmek için önce emeğe saygının gösterilmesi gerekiyor. Ardından uyanık olmak!
Çünkü işçi düşmanlarının nereden ve nasıl ortaya çıkacağı belli değildir.
Damın üstünde ya da yerin altında!
Ve hatta işçilerin arasında.
NAZAR ETMEDİM!
Geçen hafta Bodrum Yalıkavak'ta pahalı bir yat gördüm.
Adamın biri arkadaşlarıyla birlikte yolculuğa hazırlanıyordu da, sağa sola emir yağdırırken yatın sahibi olduğunu gösterdi.
Adama ve yatına baktım.
"Çalışarak kazandıysan helal olsun" dedim kendi kendime.
Gözü olanın gözü çıksın.
"Ama" dedim, "bizim çocuklarımızın hakkını yiyerek kazandıysan haram olsun!"
Boş bir kubbede kaldı
O eski hoş sadalar
Gözü yaşlı bir masal
Cumbalı hatıralar
Kendimize yaptık biz
En büyük haksızlığı
Bu yaralı yüreklerde
Bir makber yalnızlığı
Çocukluğumuz duruyor
Yazlık sinemalarda
Elde kaldı biletler
Hala bizi hatırlayan
Birileri yaşıyorsa
Kalbimize emanetler
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