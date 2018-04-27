Hakkı Yalçın
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Hediye!
Bir kadına verilen en özel hediyenin tarihi.
Hediyenin verildiği yer Beyaz Saray.
Veren kişi dönemin Amerikan Cumhurbaşkanı.
Alan kişi "asrın kadını" Madam Curie.
Kocasıyla birlikte Radyum'u keşfeden iki Nobel ödüllü Marie Curie.
***
Hediyenin öyküsü var.
Madam Curie dertleştiği bir dostuna "Bir gram radyumum olsa dünyanın gidişini değiştirecek keşiflerde bulunurum" diyor.
"Ah" diyor, "Bir gram radyum."
Aldığı ödüler, insanlığa yaptığı hizmet yeterli gelmiyor ona.
***
2 gün sonra Madam Curie'nin kapısı çalınıyor.
Karşısında bir kadın, kendini tanıtıyor; Madam Maloney.
Ve soruyor, "Bir gram radyum kaç para?"
"250 bin dolar" diyor Madam Curie.
Siyah şapkalı Madam Maloney "harika" deyip gidiyor.
***
O zamanlar radyolar bugünkü sanal alemden etkili.
Madam Maloney bir yayınevi müdürüne gidip durumu anlatıyor ve bir kampanya düzenleniyor.
Kadınların önderliğinde kısa bir süre sonra kampanyadan gereken para toplanıyor.
O parayla bir gram radyum alınıyor ve Amerikan kadınlarının hediyesi olarak, Amerikan Cumhurbaşkanı Warren G. Harding tarafından Madam Curie'ye teslim ediliyor.
***
Hediyeler de tarihe geçer kadınlar gibi.
Kocasıyla birlikte bulduğu radyumla insanlığa hizmet eden bir kadının bir gram radyum için yanıp tutuşması, bugün milyon dolarlık tektaş yüzükleri hayatın öznesi sayanlar için bir şey ifade etmez.
Milyonlar dolarlık keseleriyle bir çocuğun hayatına bile katkı sağlamayan soysuz zenginler ve tektaş tutkunları tarihin sarı sayfalarında bile beş para etmez!
***
İnsanlıktan yoksun olanların bir organları eksiktir.
"Kalpleri!"
YOL HİKAYESİ
Hayat bir yol hikayesidir.
Siz yoldan çıkmazsanız yol sizi terk etmez.
Yolun sonunda size bekleyen bir huzur varsa, boynunuz kıldan ince.
Kimsenin kalbini kırmayın, canına malına göz dikmeyin.
Sonra çok pişman olursunuz.
İş işten geçince!
MUTLULUK TAKVİMİ
Pratik yemekler icat et.
İlaçları çocuklardan uzak tut.
Boşalttığın çöpleri ayır.
Televizyonda belgesel izle.
İsimsiz mektuplar
Gibi bakardık
Hatıra defteri
Hasretin dili
Aşka açılırdı
Bütün perdeler
İçinden ağlardı
Sevda mendili
Aşklar gelin çiçeği
Yakası güllü zaman
Kalp kırmayı bilmezdi
O tatlı dilli zaman
Bir sevda treninden
Zamansız indik
Ömürlük şarkıların
Nağmesi bizdik
Maziyi özleyen
Aşk yolcuları
O trene binmek için
Neler vermezdik
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