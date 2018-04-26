Yol Durumu
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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 26 Nisan 2018, Perşembe

Seçim nasıl kazanılır!

Seçim partilerin koalisyon yapmasıyla kazanılmaz.
Irmak olup akmakla.
Vatandaşının gözünün içine bakmakla.
Yaptıklarına ve yapacaklarına ayna tutmakla.
Seçim emekle kazanılır.
***
Seçim yeni bir gömlek almakla kazanılmaz.
Proje üretmekle.
Ateşi de suyu da bilmekle.
Teröre göğüs germekle.
Geleceğin dilini çözmekle.
Seçim yürekle kazanılır.
***
Seçim yıllarca sıfırı çekmekle kazanılmaz.
Cesaretin bütün hallerini sergilemekle.
Pamuk ipliğinden kazak örmekle.
Dağdaki çoban ateşinin anlamını bilmekle.
Yol türküleriyle.
Seçim üretmekle kazanılır.
***
Seçim kısa metraj yolculuklarla kazanılmaz.
Yıllarca karış karış dolaştığın şehirlerde iz bırakmakla.
Suyun akmakla yorulmayacağını anlamakla.
Seçim başladığın kitabı bitirmekle kazanılır.
***
Seçim backvokal yapmakla kazanılmaz.
Meydanlarda gümbür gümbür haykırmakla.
Gözlerinden uyku atarken her sabah yeni bir güne başlamakla.
Kadınlara selam çakmakla.
Seçim çocuklarla trompet çalmakla kazanılır.
***
Seçim küçük düşlere demir atmakla kazanılmaz.
Geminin dümenini fırtınalara kırmakla.
Yüzündeki çizgileri vatan haritası saymakla.
Seçim sevilip sayılmakla kazanılır.
***
Seçim partilere "parti vermekle" kazanılmaz.
Tırnaklarınla taşı kazımakla.
Yaptıklarına ve yapacaklarına ayna tutmakla.
Yüreğini avucuna koymakla.
Bütün bütün insanlara sarmaşık olmakla.
***
Seçim; o yok sayılan halkla kazanılır!
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