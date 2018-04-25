Hediye!

Tarih 21 Mayıs 1921.

Bir kadına verilen en özel hediyenin tarihi.

Hediyenin verildiği yer Beyaz Saray.

Veren kişi dönemin Amerikan Cumhurbaşkanı.

Alan kişi "asrın kadını" Madam Curie.

Kocasıyla birlikte Radyum'u keşfeden iki Nobel ödüllü Marie Curie.



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Hediyenin öyküsü var.

Madam Curie dertleştiği bir dostuna "Bir gram radyumum olsa dünyanın gidişini değiştirecek keşiflerde bulunurum" diyor.

"Ah" diyor, "Bir gram radyum." Aldığı ödüler, insanlığa yaptığı hizmet yeterli gelmiyor ona.



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2 gün sonra Madam Curie'nin kapısı çalınıyor.

Karşısında bir kadın, kendini tanıtıyor; Madam Maloney.

Ve soruyor, "Bir gram radyum kaç para?" "250 bin dolar" diyor Madam Curie.

Siyah şapkalı Madam Maloney "harika" deyip gidiyor.



***

O zamanlar radyolar bugünkü sanal alemden etkili.

Madam Maloney bir yayınevi müdürüne gidip durumu anlatıyor ve bir kampanya düzenleniyor.

Kadınların önderliğinde kısa bir süre sonra kampanyadan gereken para toplanıyor.

O parayla bir gram radyum alınıyor ve Amerikan kadınlarının hediyesi olarak, Amerikan Cumhurbaşkanı Warren G. Harding tarafından Madam Curie'ye teslim ediliyor.



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Hediyeler de tarihe geçer kadınlar gibi.

Kocasıyla birlikte bulduğu radyumla insanlığa hizmet eden bir kadının bir gram radyum için yanıp tutuşması, bugün milyon dolarlık tektaş yüzükleri hayatın öznesi sayanlar için bir şey ifade etmez.

Milyonlar dolarlık keseleriyle bir çocuğun hayatına bile katkı sağlamayan soysuz zenginler ve tektaş tutkunları tarihin sarı sayfalarında bile beş para etmez!



***

İnsanlıktan yoksun olanların bir organları eksiktir.

"Kalpleri!"



Gelecek adına

Sevgi umudu besler, umut düşünceyi, düşünce adaleti.

Adalet özgürlüğü besler, özgürlük barışı, barış kardeşliği.

Kardeşlik huzuru besler, huzur bütünlüğü, bütünlük takım oyununu.

Takım oyunu geleceği besler, gelecek çocukları.

Sevgi ve umut dolu aydınlık çocukları.



Mutluluk Takvimi

Pratik yemekler icat et.

İlaçları çocuklardan uzak tut.

Boşalttığın çöpleri ayır.

Televizyonda belgesel izle.

Çocuklarla sohbet et.



İsimsiz mektuplar

Gibi bakardık

Hatıra defteri

Hasretin dili

Aşka açılırdı

Bütün perdeler

İçinden ağlardı

Sevda mendili



Aşklar gelin çiçeği

Yakası güllü zaman

Kalp kırmayı bilmezdi

O tatlı dilli zaman



Bir sevda treninden

Zamansız indik

Ömürlük şarkıların

Nağmesi bizdik

Maziyi özleyen

Aşk yolcuları

O trene binmek için

Neler vermezdik



Hakkı YALÇIN