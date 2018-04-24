Hakkı Yalçın
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Çocukluğuma borcum vardı!
Hepimiz küçük serçeler, seke seke yürürdük vapurdan inip okula giden yolda.
Sokaklar aydınlıktı, büyüklerin gözlerinde sevgi.
Hal hatır sorarlardı önlerinden geçerken.
Otobüslerde büyüklerimize yer vermeyi ve insan olmayı öğreten öğretmenlerimiz vardı.
Huzur duyardık okulun içine girerken.
Bir büyüğün cinsel tacizine uğramak ne demek!
Ne duyuldu ne görüldü.
***
Yoksul ama onurlu yıllar.
İnsanların nefretle ve kötülükle yoğrulmadığı yıllar.
Zorbalar sokaklarda genç kızlara saldıracak ha! Ülke ayağa kalkardı.
Şarkılar ve sinema filmleri bile başkaydı.
Hakim amcalar da, yasalar da masum insanları korurdu.
***
Bir gecekonduda büyüdüm.
Sokak çeşmeleri, her yanımız ağaç her yanımız oyun alanı.
Bayramlardan önce bir adam gelirdi mahalleye. Hepimizi bir kamyonete bindirir bir fabrikaya götürürdü.
Ne annelerin aklı kalırdı ne biz korkardık. Hepimizi baştan ayağa giydirir ve aldığı yere bırakırdı.
Bayram bize bayramdan önce gelirdi. Allah aşkına iyilik yapmanın gururu da o adama yeterdi.
***
Birkaç gün önceki haber.
"Çorum'da 13 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan iğrenç aileye ceza yağdı!"
13 yaşındaki kız çocuğunu taciz edenlere bakın.
Babası, amcası ve ağabeyi.
DNA testinde kız çocuğunun kimden iki aylık hamile kaldığına bakın. "Babasından!"
Ahlaksızlığın her gün manşete çıktığı bir ülkede neler duyuyor, neler okuyoruz.
***
Artık korkuyor çocuklar, herkesten her şeyden.
Çaresizler! Güçleri karşı koymalarına yetmiyor.
Teknolojik zenginlikle yoksul yalnızlıkları körükleniyor.
***
Dün 23 Nisan'dı, bir çocuğa verilen en anlamlı armağanın adı. Bana sordular.
"Çocukluğun nerde?" diye.
"Burgazada'ya gitti" dedim.
"Okulun bahçesine bayrak asmaya."
MÜDAHALE!
Pazar günü Çorum'da F.K isimli 16 yaşındaki bir kız çocuğu sokak ortasında öldüresiye dövüldü.
Bu cümleyi iyi okuyun.
"Saldırgan çevredekilerin müdahale etmesinin ardından olay yerinden kaçtı."
Çevredekiler gerçek anlamda müdahale etse, o kız çocuğu bu kadar dövülür müydü?
Ya da o çocuk celladı bu kadar kolay kaçabilir miydi?
Herhalde kız çocuğunu döverken "güçlü bir görüntü" verdi de, müdahale şartlarını da toz olmayı da o çocuk celladı belirledi!
MUTLULUK TAKVİMİ
Lösemili çocuklar için bağış yap.
Bir karış toprağa çiçek ek.
Gerçek limonata hazırla.
Spor için yürü.
Acıları can evimde
Tutukluyum hasretlerde
Bulut bulut gözlerimde
Çocuklara ağlıyorum
Özlemine doyamadım
Öpmelere kıyamadım
Kaç kişiydi sayamadım
Çocuklara ağlıyorum
Nazlı nazlı gülüşleri
Yarım kaldı tüm düşleri
Boynu büyük sevinçleri
Çocuklara ağlıyorum
Hakkı YALÇIN
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- Çocukluğuma borcum vardı!
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