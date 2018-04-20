Hakkı Yalçın
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Can yelekleri
Çocukların son arkadaşı.
Eğilmeyen başları temsil ederdi uçurtma. Gökyüzüne dokunan kuşları.
Sevdayı barışı.
Düşene çelme takmayı düşünmeyen asil ruhu. Büyülü mavilikteki sonsuz özgürlüğü.
Aslında gökyüzüne yükselen çocuklardı da, ipi tutan uçurtmaydı belki.
***
Uçurtma çocukları kendilerini dünya doğumlu sayardı.
İnsan sevmenin sınırlarını yok sayarken, her insanı kendinden sayardı.Hilesiz adımların atıldığı masum yılları. Çocukların güvende yaşadığı o mahalle kültürünü.
Gökyüzünün gizlisi saklısı yoktur çünkü!
***
Parayı buldukça ucuzlayan hayatta çocukların hayal hazineleri talan edildi.
Çocukları bekleyen uçurtmasız gökyüzü, bahar gelince yeryüzüne küstü.
Bulutlar onlara bakıyor da, çocukların başını kaldıracak bir dünyaları kalmadı.
Çocuklar değil ellerini uçurtmaların iplerinden çeken.
Onlardan elini çeken bir hayat var artık.
***
Uçurtmaları elinden alınan çocuklar geceleri saklambaç oynardı da, şimdi Rus ruleti oynuyorlar.
Çeşmelerden kana kana su içerlerdi de, şimdilerde cana susuyorlar.
Lakapları var; Cellat, Polat, çukurcu!
Bir sanal dünyaları var ki zehirden geçilmiyor! Toplumsal nefretten hisselerine düşeni fazlasıyla alıyorlar.
***
Şimdi bir odanın içinde toplanıyor çocuk sesleri. Teknolojiye dokunmak yeterli sayılıyor.
Biriken yanlışların ölüsü çocuklara zarar vermez diyenler de seyrediyor bu manzarayı.
Her ne kadar mazinin simyacıları, uçurtma şenlikleri düzenlese de, çocuklar güneşi eksik bir baharın içinde mahkum yaşıyor artık.
***
Onlara ders veren masallar bile değişti.
O yüzden teknolojik ürünlerle sıkı fıkı olmaları kimseyi aldatmasın.
Yeryüzü bu kadar tehlikeliyken.
Çocuklar için can yelekleri hala gökyüzündedir.
CANAVARLARA!
TEM'de makas atarak diğer canları hiçe sayan iki ahlaksız sürücünün yarışı kazayla bitti.
Zincirleme kazada kimsenin ölmemiş olması bir şans ama trafikte kilometrelerce kuyruk oluşmasının bedeli bu iki trafik züppeden tahsil edilmeli.
Ayrıca cinayete teşebbüs ettikleri için ikisi de en ağır cezayı almalı.
Diyeceğim ama...
Rüzgar Çetin'i hatırlayın.
Porsche'uyla ve alkollü kafasıyla polisi öldürüp serbest kalan bir trafik canavarı sokaktaysa, bu makasçı züppelere cesaret veren birileri de mevcut demektir.
MUTLULUK TAKVİMİ
Gönüllü kan ver.
Uyandığın günün gecesinde uyu.
Özel bir sandviç yap.
İçimde kimsesiz
Bir aşk duruyor
Bütün resimleri
Bir bir yakıyorum
Kayıplar durağı
Bizi bekliyor
Seni aldığım yere
Bırakıyorum
Yeniden başlarım
Bittiğim yerden
Bu yaralı kalbi
Güldüreceğim
Ben bu yenilgiyi
Geçersiz sayıp
Acımı kendime
Sevdireceğim
Hakkı YALÇIN
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