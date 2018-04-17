Her şey bu kadar basit.
Tabela sonuçları gösterir, ayrıntılar da gerçekleri.
Galatasaray kulübesi hakemle birlikte maç yönetirken, Hasan Şaş'ın kimin yaveri olduğunu söylemeye gerek yok.
Maçın 12'nci dakikasında Donk'un hareketi kırmızı kart.
Maç o dakikada kopabilirdi ama hakem izin vermedi, o hakem maçın uzatma dakikalarında Galatasaray'a yasal olmayan bir gol armağan etti.
"Ne olur ne olmaz!"
Hakemler korkunun verdiği mesajları öyle güzel alıyor ki!
Ve o yüzden hep aynı adrese gidiyor liderliğin ganimetleri!
Bu takımın isterse yapamayacağı bir şey yok ama sistemin kendisine hazırladığı tuzakları da hesaba katsın.
Üçüncü şampiyonluğu ü hak saymayan zehirli sarmaşıkların varlığı ortadayken!
Hayat bazen kendini yukarı çeker ama garip inatlaşma da takımı aşağı çeker.
Aykut Kocaman'ın Sivas'taki sinyalleri, puan kaybetme riskini işaret ettiyse.
Bize düşen cümle; "Eğer amaç şampiyonluksa kadro seçiminde inadın yeri yoktur!"
Bir takımın, kendine haksızlık etmeye hakkı yoktur.
Başka sözüm yoktur.