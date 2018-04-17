Hakkı Yalçın
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Aklın ışığı
Amerika'nın!
Suriye'yi terörün yatak odası yapmak kimin maharetiydi?
Amerika ve nezdinde bazı Avrupa ülkelerinin.
Şimdi huzur ve barış kendine oturacak yer arıyor öyle mi?
***
Ortadoğu'yu çocuk mezarlığı haline getiren kimdi?
Amerika!
Suriyeli, Filistinli çocukların katledilmesine parmağını oynatmayan kimdi?
Amerika ve nezdinde bazı Avrupa ülkeleri.
Şimdi insan haklarının varlığı onaylanıyor öyle mi?
***
Yoo, daha fazla füze atılmasını istemiyorum.
En kötü barışın savaştan değerli olduğuna inananlardanım.
Dünyadaki soysuz siyasetin bitmesini istiyorum.
Çocukların yaşamasını.
Ortadoğu'nun kanını emen yarasaların çocukların hayatından çekilmesini.
Gerçek bir barış istiyorum.
İnsan haklarının Amerikan filmlerinden ibaret olmadığının gösterilmesini.
***
Bunlar olur mu?
Kafada tilkiler dolaşırken, bilmem kaç yıllık Ortadoğu projeleri bir kalemde silinip atılır mı?
Ortadoğu'da terörün şalteri indirilirse, dünyanın öbür ucundaki Amerika'nın geleceği aydınlık kalabilir mi?
***
Amipler bölünerek çoğalır, ayakları yalancıdır.
Gittikleri zannedilirken aslında dönmekte olduklarını fark etmeliyiz.
Gerçekle yalan arasındaki gezintinden kalan özet budur.
***
Bu soruyu bütün çocuklar adına kendime sordum.
"Amerikan başkanlarının 'anasının gözü' olduğunu öğrenmek için ölmeyi mi bekleyeceğiz?"
Aklın ışığında cevaplar çok net.
"Amerika'nın birkaç günlük bulaşık yıkama telaşına aldanmak gerek!"
Çünkü Amerikan başkanları barışının korkuluğu bile olamaz!
Not: Vietnam'la başlayan yolculuğun resmi geçidinde bütün bilgiler mevcuttur!
TAKSİ GERÇEĞİ
Taksi sürücüleri UBER araçlarına ve şoförlerine saldırıyor ama kendi içlerindeki çirkinliklerin palazlanmasına ses etmiyor.
Atatürk Havalimanı taksileri yolcu seçiyor, kısa yol müşterisinez "yallah!
Sultanahmet, Taksim, Zincirlikuyu'nda erketeye yatanlar, kazıklayacakları müşterinin peşinde.
Meseleyi başka boyutlara taşımak isteyenler, insan taşıyanların kalitesine yatırım yapsınlar biraz.
Elden ayaktan düşen bir mesleği kalkındırmak istiyorlarsa.
MUTLULUK TAKVİMİ
Sadece gerçeği ara.
Uçurtma yap çocuklarla birlikte uçur.
Sanatın gücüne inan.
Güneş altında kahve iç.
Bir zamanlar can bildiğin
Yabancıyla bir tutulur
Adına yemin verdiğin
Unutulur unutulur
Nerde gözlerde tütmeler
Kapıyı vurup gitmeler
Sabahı sabah etmeler
Unutulur unutulur
Vefa bilmez hiçbir veda
Yorgun güneş vurur cama
Unutamam dersin ama
Gözün gibi bakanlar da
Yananlar da yakanlar da
Unutulur unutulur
Hakkı YALÇIN
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