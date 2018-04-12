Hakkı Yalçın
-
- SMSYazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Bir şarkı
Çocukluğumuzdur o şarkı, asi gençliğimiz. Bir aşkın peşinde yürüdüğümüz sokaklar.
İyilerin kötülerden çok olduğu muhteşem yıllar. O şarkı bir şeyleri hatırlatır, biz de çağırırız!
***
O şarkıda özgürlük vardır.
Kadınların ve kızlarımızın saldırıya uğramadığı, çocuklarımızın güvende olduğu yıllar.
Mahalleye akşam inerken kapı eşiklerine serilen kilimler.
İnsanlığın konuşulduğu komşu sohbetleri. Çinko damlı gecekondularda bulduğumuz huzur.
O şarkı gökdelenle kardelen arasındaki farkı anlatır, biz de başkalarına anlatırız.
***
O şarkıda hüzün vardır.
Pencere camlarının buğusu.
Tek başına yürüdüğümüz gündoğusu.
Yağmurdan kaçtığımız saçak altları.
İçi asker dolu kara trenlere selam çaktığımız günler.
O şarkı nefretle haysiyet arasındaki farkı anlatır da içimizi sızlatır.
***
O şarkıda namus vardır.
Köprü altındaki adamların çocukları koruyan bakışlar.
Ülkeleri için kendilerini feda eden gömlekleri kanlı delikanlılar.
Yere çömelip okuduğumuz gazete sayfaları. Kuşlu mektuplar.
Asla şüphe duymadığımız mahkeme salonları.
***
O şarkıda soysuzluğun jürisi yoktur.
O şarkıda çocukları taciz edenler ve onları affedenler hiç yoktur.
O şarkıyı duyduğumuzda yapılacak tek şey kalmıştır.
Geçmişe yürümek.
O şarkıların da başka türlü hayatta kalması mümkün değildir, bizim de.
***
O şarkı; Kol Düğmeleri'dir.
Fabrika Kızı'dır. Tamirci Çırağı'dır.
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Bir şarkı
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Manzara 11 Nisan 2018, Çarşamba Dört kişilik masada tek sandalye. Taşlar yerine oturmadıkça liderlik sandalyesinde oturmanın anlamı yoktur. Hele...
- Hadım! 11 Nisan 2018, Çarşamba Çocuk istismarına karşı kimyasal hadım geliyor. Çocuk istismar edildikten sonra o çakalın her tarafı hadım edilse...
- Kimyasal silah 10 Nisan 2018, Salı Kimyasal silah, Amerika'nın Japonya'ya attığı atom bombasının kan kardeşidir. Kimyasal silah Hitler'in toplu katliam...
- Yaşatmak! 07 Nisan 2018, Cumartesi Bahçeden kopardığımız bir gülle beklediğimiz sevgiliydi hayat. Şimdi adres sormayan kurşunların bizi bulmasını...
- Gariban hukuku! 06 Nisan 2018, Cuma Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesi'nde yeni moda yerli dizilerden birini izliyorum. 27 yıl önce çöplük olan bir araziye...