Taşlar yerine oturmadıkça liderlik sandalyesinde oturmanın anlamı yoktur.
Hele takımı liderliği taşıyan gerçeklerde özne futbol değilse!
Galatasaray o koltuğa futbolla gelmedi, koltuğu da futbolsuz kaybetti.
Ama bu kez gerçek bir final yolculuğuna çıkıyor.
Fikstüre bakınca puan kaybetmesi zor gibi.
Onca eleştirinin hedefi olan Aykut Kocaman, sezon sonunda "taçlanırsa" kimse şaşırmasın.
Futbol ve istikrarda zerre kadar sapma yok.
Şampiyonluğu en çok hak eden takımlardan biri.
Ama reyting ve para konulu ahlaksız sistem; bilinçaltına da bilinç üstüne de emrini veriyor.
"Başakşehir şampiyon olacak da ne olacak?"
Bu takımın bu şartlarda verdiği onurlu mücadeleye şimdiden alkışlarımı gönderiyorum.
Çünkü hakemlere gözdağı verenlerin mesajları da, reyting uşaklarının işaretleri de yerine ulaşmıştır. Az sonra!
Onların futbol kalitesi hiçbir takımda yok.
Onlardaki olmazı olur yapan dayanışma ortaya çıktığında, her şeyi yapacak güç de mevcut.
Bir Kartal asla boş manzaraya havalanmaz.