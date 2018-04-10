Hakkı Yalçın
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Kimyasal silah
Kimyasal silah Hitler'in toplu katliam soysuzluğunun ruh ikizidir.
Kimyasal silah insanlık onurunu inkar edip, şerefsizliği itiraf etmektir.
Her şeyden önemlisi; kimyasal silah bütün dünyanın görgü şahidi olduğu halde uyduruk cümlelerle meseleyi örtbas etmesidir!
***
Filmin diğer sahnesine bakarsak.
Trump'ın "hayvan" diyerek aşağılarken aslında hayvanlara hakaret ettiği Esad'ın silahları kimler tarafından temin edilmiştir?
Esad'ın katlettiği çocukların yataklığını yapan kimdir?
Ortadoğu'yu çocuk mezarlığı haline getiren sistemi kim üretmiştir?
Kahrolası Obama, Bush, Trump çocukları katletme Oscar'ın kimseye bırakmıyorsa, o çocuklar için yalandan yas tutanlara kim inanır?
Ortadoğu'ya barış gelse Amerika'nın aklı oynar.
***
Oysa çocukların üzerine iyilikler yağmalıydı, kimyasal silahlar değil.
Kapı eşiklerindeki çocuk sesleri bile anaları babaları mutlu ettiyse, onların canını almak nasıl bir insanlık suçudur da cezalandırılmaz?
Kimyasal silah kullananların hangisi bedel ödemiş Esad ödeyecek?
Esad o silahları "sahibinin sesinden" aldığı emirlerle uygulamadı mı zannediyorsunuz?
O çocukların nisan güneşiyle yanan alnındaki kaderi değiştirenler, kanla beslenerek nereye kadar gidebilir?
***
Ne okul şarkıları kalmıştır şimdi oralarda, ne kırık mandolin sesleri.
Ne sokaklarda "acıktım anne" diyen sefaletin masumiyeti.
Çocuklarını kaybeden babaların içindeki duygulara kim gem vuracak?
Ve o topraklarda can güvenliği hala soru işareti.
Çünkü rollerini ezberleyen oyuncular her türlü puştluğa hazır!
Bütün dünya gerçek anlamda reaksiyon gösterebilse Ortadoğu; Amerika ve Avrupa'nın çocuk katletme platosu olur muydu?
***
Tayyip Erdoğan'ın Ortadoğu'daki kan akışını durdurmak için gösterdiği çabanın zerresini kimse göstermediyse.
Gökyüzü bir gün mutlaka hepsine gününü gösterecektir!
Ne kimyasal, ne fiziksel!
Sadece ruhsal biçimde!
BİR MEKTUP!
Geçen hafta bir mektup aldım, işsiz bir delikanlı göndermiş.
Bana da sitemleri var, sisteme de.
"Evet" diyor "daha 25 yaşındayım ama bu ülkede insanların bu kadar kötü olabileceğini düşünmememiştim." Asıl meseleye geliyor.
"Ve her şeyden önemlisi kötülüklere bu kadar kolay alışacağını."
O yüzden kendi ülkemizdeki gerçeklerimize de sevgiyle bakalım.
Özellikle er meydanı olmaktan çıkan sosyal medyada!
MUTLULUK TAKVİMİ
Çocuklara uçurtma yapmayı öğret.
Papağanla konuş.
Aşkı en güzel sen anlat.
Baharı içine çek.
Ne çok şey kattın
Ömrüme
Hiçbir şey seninle
Bir tutulmuyor
Ben mutlu olmayı
Senden öğrendim
Senin gibi gidenler
Unutulmuyor
Bir sevda ancak sende
Böyle hayat bulurdu
Seni tanımak bile
Benim için gururdu
Belki geçti belki erken
Ayrılık zor çok severken
O gün sana bir kez daha
Aşık oldum giderken
Hakkı YALÇIN
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