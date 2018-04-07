Hakkı Yalçın
-
- SMSYazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Yaşatmak!
Şimdi adres sormayan kurşunların bizi bulmasını bekliyoruz.
İnsanlık çaptan düştü bütün değerler ayağa düştü.
Sokak köpeklerinin gözlerindeki derinliğe sığınıyoruz.
İnsanlardan korkuyoruz artık.
Öğretim görevlisi bile katil.
Nasılsa silah tutmayı emreden bir dünyamız var.
Çiçeklerin hükmü yok!
Her geçen gün çapını biraz daha genişletiyor vahşet!
**
Ölümler ne kadar sıradan!
Ne kadar çok şiddet içeren mesajlar ve televizyon dizileri var!
Ve utançtır ki; giderek birbirine benziyor herkes.
Hiçbir güzellik sağ kalmayacak yakında!
Yakında bizleri de paklar!
Söyleyelim bahar da gelmesin bari.
Nasılsa onu da vuracaklar!
***
İnsanlık boğazlanırken, sadece kendi boğazını düşünenler ülkesinde yaşıyoruz artık.
Adamın birinin dürüm yerken lokması boğazında kalmış, sokakta ölümün kıyısında can çekişiyor.
Biri elini uzatsa, sırtına vursa hayata dönecek belki.
Herkes izliyor.
Ölümünü telefona kaydediyorlar üstelik, film çeker gibi.
Ertesi günü sosyal medyada eseriyle gurur duyanları izliyoruz.
"Ben bu adamın ölümüne yataklık ettim" diye!
***
Eski plaklar yeniden moda olmuş da pikap satışlarında patlama yaşanıyormuş!
Eski şarkılar eski insanları da beraberinde getirir mi?
Yıldızların altında şarkı söylenen geceler kalmış mıdır?
O yürekli mahallelerde yankılanır mı arkadaş ıslıkları?
Bir arkadaşa sahip olmanın getirdiği zenginliği, şimdi üç kuruş için en yakınındaki insanları bile satanlar anlayabilir mi?
***
Kaderin biçtiği ömre bile saygısı kalmasa da insanların.
Kontrolden çıkan şiddetle birlikte neşenin yerini endişe alsa da.
İnsanlığın at koşturduğu sahneler hala hafızamızda.
Düşenleri kaldıranları alkışlarken, körfezdeki dalgın suya bakarken, o ağacın altını hala anıyoruz.
Çünkü bizler hep yaşatmayı sevdik, öldürmeyi değil!
ONURLU YOLCULUK
Taksisinde unutulan 15 bin doların sahibini arayan bir taksi şoförü varsa, insanlıktan hala umut var demektir.
Bal tutanın parmağını yaladığı, gemisini kurtaranın kaptan olduğu bir düzende şaytanlık fazla mesai yaparken, böyle güzellikler güneş gibi içimizi ısıtıyor.
Hayatı hiç ölmeyecek gibi yaşayanlar bilmelidir ki, ölüm de var.
Kambersiz düğün olmaz.
Hepimiz davetliyiz.
Ama onurlu bir yolculuğun tadına doyum olmaz.
MUTLULUK TAKVİMİ
Görmeyen bir insanın kolunu tutma, bırak o senin kolunu tutsun.
Bisiklete bin.
Dizlerime uzandığın
Akşamlar için
Benimle uyandığın
Sabahlar için
Dünyanı benimle
Paylaştığın için
Teşekkürler
Yaşama sevincime
Tarihimdeki yerine
Yüreğine gözlerine
Teşekkürler
Anıların hatırına
Yazdığın her satırına
Teşekkürler
Hakkı YALÇIN
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Yaşatmak!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Gariban hukuku! 06 Nisan 2018, Cuma Zeytinburnu Küçük Sanayi Sitesi'nde yeni moda yerli dizilerden birini izliyorum. 27 yıl önce çöplük olan bir araziye...
- Hafıza kaybı! 05 Nisan 2018, Perşembe İnsanların birbirini yok etmeye çalışması dünyadaki varlığını inkar etmekten başka bir şey değil. Bu gerçeğe teslim...
- Pozitif enerji 04 Nisan 2018, Çarşamba Nobel Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO Ödüllü Prof. Dr. Bilge Demirköz nükleer enerjinin faydalarının anlatıldığı...
- Sanat ve zarafet 03 Nisan 2018, Salı Hafta sonunda Musiki Eseri Sahipler Grubu Meslek Birliği MSG'nin başkanlık seçimi vardı. Meslek birliğinin temelinde...
- Enerjinin sevdalısı 31 Mart 2018, Cumartesi Slogan: Her Şey Türkiye için. Bu güzellikleri gerçekleştirmenin mücadelesini veren de Berat Albayrak. Hiçbir...