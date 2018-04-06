Hakkı Yalçın
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Gariban hukuku!
27 yıl önce çöplük olan bir araziye gelip, kendi imkanlarıyla dükkanlarını yapan ve bir site üreten tamirciler, oto boyacıları, kaportacılar şimdi o dükkanların başlarına yıkılmasını bekliyor.
Adamın biri basmış parayı, Rum vakfına ait olan araziye binalar dikecek. O insanların 27 yıllık emeklerinin zerresine saygı duymamış.
Sitenin haklarını savunmak için seçilmiş yönetim bile paralı adamın tarafında. Anlayın insanlığı!
***
Sitenin yarısı gitti kalan yarısı onuruyla direniyor.
Bundan bir süre önce site çalışanlarının mahkemeden yürütmeyi durdurma kararı aldıkları halde, sitenin etrafında döndürülen zırhlı araçlar ve hukuk arasındaki kopukluğu boş verin.
Şimdi mahkeme yürütmeyi durdurma kararı bile iptal edilmişse neler olacağını tahmin etmek zor değil.
***
Sohbet ettiğim site çalışanları "Şimdi ne olacak?"diye bana sordular.
"Eski Türk filmlerini hatırlıyor musunuz?" dedim. "Evet" dediler.
"O filmlerde mutlu sondan önceki durakta vicdanlı bir adam çıkar, garibanın koluna girer bütün mahalleden sevinç çığlıkları yükselirdi."
"Eee" dediler.
"O filmler bitti" dedim, "Şimdi çukur konulu diziler moda!"
***
"Peki" dediler; "bizim haklarımız ne olacak?"
Güldüm. "Sizin hukukunuz gariban hukuku. Sadece eski filmlerde geçiyor!"
Bundan sonra kendilerine neler olacağını anlattım. "Yakında dükkanları başınıza yıkarlar" dedim.
"Sizleri de altında bırakırlarsa şaşırmam" diye özellikle not düştüm.
Yine hukuka sığındılar da, "Rüzgar Çetin'i tanır mısınız?" diye sordum.
İsim olarak hatırlamadılar da ben hatırlattım.
"O Rüzgar Çetin dibine kadar alkollüyken sürdüğü Porsche'uyla bir polis memurunu öldürdü."
Herkes bana baktı ve ben noktayı koydum.
"Hukuk o katili serbest bıraktı!"
***
Her halde ne demek istediğimi anlamışlardır.
Anlamadılarsa dükkanları başlarına yıkılırken anlayacaklar.
SATILIK!
"Suriye'den ayrılmanın vakti geldi" diyen Trump'a inanmak isterdim.
Sonraki cümlenin önü açık.
"Suudi Arabistan bizim Suriye'de kalmamızı istiyorsa paramızı ödemesi gerek!"
Amerikan başkanlarının öznesidir para.
Dünya barışı masalı bu cümleyle yerle bir edilmiş ve geriye sadece şu gerçek kalmıştır?
Suudi Arabistan Amerika'yı kaça satın alacak?
MUTLULUK TAKVİMİ
Bugünü dün kadar kolay harcama.
Bankalara asla güvenme.
Bir kuşun su içmesini izle. Diş fırçanı yenile.
Biz gururla silerdik
Gözümüzdeki yaşı
Her akşam düşlerimiz
Yıldızlı dilek taşı
Utangaç mektupları
Kendimizden saklardık
Hüznün nerden geldiğini
İlk bakışta anlardık
Nerde ömrü çözüp çözüp
Bağladığımız geceler
Nerde o sırt sırta verip
Ağladığımız geceler
Gözyaşları boğarken
Sevdalı yastıkları
En güzel teselliydi
Arkadaş ıslıkları
Hakkı YALÇIN
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