Hakkı Yalçın
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Pozitif enerji
Filmi hazırlayan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.
Aziz Sancar'ın filmdeki mesajı; "Güç bugünden yarını şekillendirmektir."
Hedefi de harika: Uzay çalışmalarında bayrağımızı dalgalandırmak için bilimde çok güçlü olmaya ihtiyacımız var." Bunun kaynağını da işaret ediyor.
"Nükleer enerji!"
***
Bilim adamlarına sahip çıkmanın, toplumu enerji konusunda bilinçlendirmenin de anahtarı.
Aziz Sancar ve Bilge Demirköz'ün dünya çapında saygı duyulan kimliklerinin ve zerre kadar şüphe duyulmayan düşüncelerinin yansıttığı enerji bile çok şeye bedel.
Kaderciliği "istikrarlı duruş" saydığımız bir dünyada, büyük düşünen adamların ülkenin yeni kaderine ışık tuttuğunu söylemek abartı olmaz.
***
Çünkü bu görevi ilke edinen iki insan; çevreyi korumak ve eneri konulu tartışmaların içine çekilmeyecek kadar güven duyulan özel insanlar.
O insanların öne çıkmaları gerektiğini düşünen de Enerji Bakanı Berat Albayrak. Enerji üretiminin ve toplumsal tasarrufun bilinç mimarı.
***
Elbette onarılması gereken gerçeklerimiz var.
Elbette gecikmişliğimiz var.
Ama biz bu gezegenin de karanlık tarafında değiliz.
Hala böyle bir insana sosyal medyada saldırmayı özellik sayanların karanlık tarafında da! "Güç bugünden yarını şekillendirmektir" diyen Aziz Sancar'ın verdiği mesajların tarafındayız.
Hayatta kalmaya çalışmakla hayata karışmak arasındaki bir yolculuğun vereceği haz bu mesajın içinde duruyor çünkü.
***
Pozitif enerjiyi yaymanın önderi olmak, karanlıkta kaybolmayı önlemek için harika bir yoldur. Pozitif enerji en kolay yüreklerde üretiliyor. Ve zenginliğine paha biçilemiyor.
***
Gerçek bilim insanlarının görüşlerine bile tahammül gösteremeyenlerin, çevreyi bahane ederek Aziz Sancar'a nefretle yüklenmesi çaresizliğin dışa vurumudur.
Sanal alemde başka bir enerji üretimi mevcut değil çünkü!
TOKADIN BEDELİ
Diyarbakır'da kızına tokat atan anneye basit yaralama suçundan 1.5 yıla kadar hapsi istendi.
Çocukları koruyalım.
Çocukları annelerden babalardan da koruyalım.
Ama çocukları taciz edenlerin topyekün özgür bırakıldığı mahkeme sahnelerine şahitiz.
Kızına tokat atan anne suçlu bulunursa, çocukları üzerindeki velayet ve vesayet hakkından men edilecek
Bir tokadın cezasının, bir polisin ölümüne sebep olan alkollü sürücüye bile layık görülmemesi arasındaki çelişki ne olacak?
O yüzden hata ile cinayeti birbiriyle karıştırmamak gerekiyor.
MUTLULUK TAKVİMİ
Telefonu gereksiz yere kullanma.
İşini sev.
Çocuk patiğine zil tak.
Kibar ol.
Hasrete kuruldu
Bütün saatler
Vuruldu içimde
Sevda kuşları
Ayaz gecelerde
Fayda etmiyor
Vefasız ellerin
Dokunuşları
Acının gömleği
Üstümden çıkmaz
Hayata borçluyum
Hesabım tutmaz
Adresim sevdaydı
Kapım çalınmaz
Vay benim gençliğim
Vay benim ömrüm
Hakkı YALÇIN
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