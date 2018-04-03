Hakkı Yalçın
-
- SMSYazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Sanat ve zarafet
Meslek birliğinin temelinde sanatçı ruhunun egemen olması gerekirken gördüklerime şaşırdım.
Seçime korumalarıyla gelen kabadayılar vardı.
O yönetimi oluşturmanın özünde eser sahiplerine daha iyi şartlar geliştirmek yatıyorken sanki bir parti kongresi vardı da saygıdan eser yoktu.
Candan Erçetin'in listesi başkanlığı kazandı.
Tabii ki daha tutkulu olan daha hazırlıklı gelen kazandı.
Ama kendilerini kaybedenlere bakınca, "birçok şeyden ümidimizi kesmemiz sebepsiz değil" dedim.
***
Sezen Aksu da seçimin içindeydi.
Candan Erçetin konuşmasında ne kadar zarifse Sezen Aksu o kadar kabaydı.
Üyelerden birini mikrofonla "geri zekalı olmakla itham edecek kadar" kendini kaybetti.
Hangi kimlik, hangi apolet bir insana böyle bir söz söyleme hakkı tanır? Şarkılara ruh veren, bizim tanıdığımız Sezen Aksu birçok kişinin gözünde resimlerini yaktı.
Günün sonunda seçim zaferi Candan Erçetin ve ekibine kaldıysa, Sezen Aksu'ya da günün seviyesini düşürmek kaldı.
***
Telif hakları sanata emek verenlerin en çok yara aldığı gerçeklerden biridir.
Dağıtılması gereken paranın faiziyle saltanat sürmenin emekçilerin haklarını savunmakla hiçbir ilgisi olmadığı ortadayken, yenilik hareketlerinin elbette daha güzeli, daha iyiyi sunmasını bekliyor herkes.
Ama işin içine para girdiği zaman, resimlerin dışına çıkanları gördüğümüzde, "bu ülkede paralanmadık ne kaldı?" diye sormadan edemiyoruz.
***
Sanatın doğasında zarafet ve adalet zorunludur.
Dünyanın bütün dillerinde böyle yazılmıştır böyle okunur.
Bir seçimle fethedilen kalede bayrak dikilecekse, o meslek birliğinin yarınlarına ışık saçmanın bayrağı dikilir. Kişisel gösterilerin değil.
Meslek birliğinin yapı taşları eser sahipleridir.
O yüzden kazanan Candan Erçetin nezdinde bütün emekçilerdir!
O koltukta oturmak emekçilerin hakkından başka güç içermez çünkü!
EMNİYET'E ÇAĞRI!
Çakarlı aracı kontrol ettiği için görevden alınan polis memuru göstermiştir ki; görevini yapanları görevden alan bir sistem oldukça, İstanbul çakarlı araç cenneti olacaktır.
Ben yine de kendimi Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bir çağrı yapmakla yükümlü hissediyorum.
İstanbul'da çakarlı aracı kontrol ettiği için görevden alınan polis memuruna sahip çıkmak, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün görevidir.
Çünkü görevini yapan polis memurunu açığa aldırmak haksızlığın fiyakasıysa, kendi memuruna sahip çıkmak da emniyet güçlerinin asil görevidir.
MUTLULUK TAKVİMİ
Eski bir şarkıda hüzünlen.
Çocuklarla fotoğraf çektir.
Dawn sendromlu çocuklara destek ver.
Bir çocuk tanıdım
Aşkı tanımayan
Bir masal kuşuna
Kanatlar taktı
Yüreğini ısıttı nefesiyle
Sevdası kor gibi
Gözünden aktı
Bir çocuk tanıdım
İçindeki yangını
Söndürmek için
Kendini yaktı
Kalbi köy mezarlığı
Giderken kalbini
Bana bıraktı
Hakkı YALÇIN
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Sanat ve zarafet
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- Enerjinin sevdalısı 31 Mart 2018, Cumartesi Slogan: Her Şey Türkiye için. Bu güzellikleri gerçekleştirmenin mücadelesini veren de Berat Albayrak. Hiçbir...
- Nafile isyan! 30 Mart 2018, Cuma Modeli en az 10 yıllık bir otomobilin üzerinde çakar var. İstemediğiniz kadar çakarlı otomobil İstanbul trafiğinde...
- Gurur 29 Mart 2018, Perşembe Terörün arkasına geçenlerin, tarihe çocukları öldürerek geçenlerle kardeşliğini gördük. Amerika ve PKK arasındaki...
- Erkeklere özel! 28 Mart 2018, Çarşamba Bir gün ormancının biri, nehrin üzerine sarkan ağacın dallarını keserken baltasını suya düşürür. "Aman Tanrım"...
- Kanserojen! 27 Mart 2018, Salı Ne zaman ki para hayatın öznesi oldu, insanlık rahmetlik oldu. Ne zamanki hayatımıza süpermarketler girdi, kalite...