Hakkı Yalçın
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Enerjinin sevdalısı
Bu güzellikleri gerçekleştirmenin mücadelesini veren de Berat Albayrak.
Hiçbir Enerji Bakanı'nın bu denli aktif olduğu bir dönemi hatırlamıyorum.
Enerji konusunda toplumsal bilgilendirmenin bu denli açığa çıktığı başka bir dönem de yok.
101 yerleşim yeri daha enerjiye kavuştu.
55 eylem planında enerji tüketiminde başı çeken sanayi, ulaştırma, konut ve hizmetler denilen üç noktadaki tasarruf ve verimlilik hesapları geleceği aydınlatmaya yönelik.
Hedefler muhteşem.
1.7 milyon konutta 10 milyar dolarlık tasarruf potansiyeli söz konusu.
***
Halkın en yakın temasta bulunduğu enerji kaynağı olan doğalgaz konusunda Berat Albayrak'ın hassasiyeti de büyük.
"Minimum harcamayla maksimum ısınma." Kış aylarında izalosyon sorunu yaşayan evlerle, hem kışın hem yazın kilima kullanılan evlerin sorunuyla ilgili yapılanmalar halktan yana.
***
Sokak aydınlatmalarından yılda 180 milyon lira tasarrufun konuşulduğu bir dönemdeyiz.
Gösterişsiz ve olağan bir çalışma biçimiyle, geçmişteki enerji gerçeği ne kadar ürkekse, gelecek o kadar atak.
Geçmiş ne kadar sisliyse.
Gelecek o kadar parlak.
Yıllarca evlerine ışık girmemiş insanların evine kadar giden ve o insanların kahvesini içen birinden bahsediyorum. Sadece elektriği değil sevdanın enerjisini de gittiği yere taşıyan Berat Albayrak'tan.
***
Geleceğin dünyasında iklim değişikliklerinin, dünyadaki silahlanmanın ve zorlaşan hayat şartlarının bizlere nasıl yansıyacağını da düşünmek zorundayız.
Uzak ihtimallerin yakınlaşması an meselesidir. O yüzden hazırlıklı ve donanımlı olmalıyız.
Tasarruf bilincinin toplumsal anonsları bu yüzden önemlidir.
***
Limana bağlı gemilerin halatları yosunludur.
"Her Şey Türkiye İçin" sloganında beyni ve kalbi ülkesine ait bir Enerji Bakanı ve ekibiyle, yerimizde saydığımız günleri dev adımlarla almanın gururu yaşanırken.
Berat Albayrak'ın yüreklerdeki enerjiyi de harekete geçirmesinin sebebi budur.
VİCDAN
Hukuk öğrencisi Alara'nın okul gezisinde gittikleri otelde hocasının odasında asılı bulunması, sorulara cevap arıyor.
Bizim ülkemizde ölenlerin arkasından suçlamalar kolayca yapılır.
Nasılsa ölenin savunması mekanizması yok.
"İntihar etti" deyip olayı örtbas etmekle, etiketi güçlü olanı korumak arasında vicdansız bir yargılama biçimi vardır.
Çünkü vicdan ipe çoktan ipe çekilmiştir!
MUTLULUK TAKVİMİ
Başarını, onu kazanmak için kaybettiklerinle ölç.
Kuş satın al özgür bırak.
Aç insanı geri çevirme.
Kaçıncı saati
Bu yalnızlığın
Bende ayrılığın
Yorgun hali var
Nasıl yenik düştük
Bilemiyorum
Yüreğimin sana
Dargın hali var
Yağmur beni izliyor
Sokaklar ıslanıyor
Hala bütün şarkılar
Senin için çalıyor
Görmediğim şehirde
Sana dokunmalıydım
Bu hasret akşamında
Yanında olmalıydım
Hakkı YALÇIN
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