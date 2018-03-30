Hakkı Yalçın
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Nafile isyan!
İstemediğiniz kadar çakarlı otomobil İstanbul trafiğinde fink atıyor.
Kendilerine özellik katan bu trafik ahlaksızları çakarlarıyla yol istiyor, vermeyene sövüyor tehdit ediyor.
İnsanlar zaten yılmış, böyle pis herifle dalaşmanın kendisine nelere mal olacağını biliyor.
Peki, o çakarlı otomobil sahibine bu cesareti kim veriyor?
***
İstanbul'u yaşanmaz şehir olmaktan çıkaran gerçeğin adıdır trafik.
Emniyet şeritlerinin suistimal edilmesinin İstanbul'da önemi yoksa biz niye yaşıyoruz?
Madem öyle; İstanbul çakarlı araç şehri ilan edilsin, vatandaş nezdinde ambulans muamelesi görsün
Ya da bizler bu çakarlı araç sahiplerinin ayaklarına halı olalım, üzerimize basarak geçsinler.
Trafikte bile insanlar eşitliğini kaybediyorsa, neye güven duyacak bu toplum?
"Sen benim kim olduğumu biliyor musun?" diye posta koyan üç paralık adamlar trafiği ele geçirdiyse, bizler kime sesleneceğiz de bizleri duyacaklar?
Bu kaçıncı nafile isyanım!
Çakarıyla kendilerine ayrıcalık sağlayanlara karşı vatandaşın tarafını tutacak bir tane yetkili yok mu?
Koca İstanbul'da!
***
Ankara'da kiralık arabayla bir insanın ölümüne sebebiyet veren alkollü sürücüye müebbet hapis cezası veren mahkeme, İstanbul'da Porsche'uyla polisi öldüren alkollü zengin sürücüyü serbest bırakıyorsa, biz neyin mücadelesini verebiliriz?
Hukukta şehir farkının mı?
Yoksa paranın zaferini kutlayan sisteme yenilginin mi?
***
Bu haksızlıkların ve kendilerine ayrıcalık sağlayanların ödeteceği bedeller gelecekte çok daha ağır olacak.
Çünkü kötü alışkanlıklar bir bakmışsınız işleyen bir sistem olmuş.
Uyuşturucu gibi, fuhuş gibi.
***
Hırsızların bile bizlerden daha geniş hukuku var. Yakında yasalardan yatak odalarımıza girme iznini de koparırlarsa değmeyin keyiflerine.
Evimizde bizleri vurup nefsi müdafaadan beraat alırlar!
Sonra çakarlı araçlarına atladıkları gibi. Tutana aşk olsun!
KÜÇÜK BALIKLAR
Balık tezgahında hamsi boyutunda mezgit yavrusu gördüm.
Balıkçıya; "Nasıl oluyor da bu küçücük balıkları satıyorsunuz?" dedim. Pişkin pişkin güldü, "büyüğü varsa getir onu satalım!"
Namuslu balıkçılar ağlarına takılan küçük balıkları denize geri gönderir.
Bizde günü kurtaran açgözlü balıkçılık balık türlerinin sonunu getirdi. Balık yoksul vatandaşın sofrasından çıktı.
"O küçük balıkları tutan da, satan da, satın alan da suçludur" desem ne yazar! Gün gelir insanların kaderini balıklar yazar!
MUTLULUK TAKVİMİ
Unutma ki, derdi olan sadece sen değilsin.
Uyuşturucuyla aktif mücadele et.
Bisiklete bin.
Baharı karşıla.
Yerimi tutamaz sanıyordun
Hiçbir şey
Demek ki tutuyormuş
Yeni şarkılar duyuyorsun
Geceleri rahat uyuyorsun
Gördün mü
Unutmak zor değilmiş
Zaman akıp gidiyor
Alışıyor insan
Her şeye alışıyor
Ben de öyleyim merak etme
Ben de alıştım fırtına dindi
Bir gözlerin kaldı
Unutamadığım
Yakında onlar da söner
Bir deniz feneri gibi
Hakkı YALÇIN
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