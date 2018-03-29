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Hakkı Yalçın HAKKI YALÇIN
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  • 29 Mart 2018, Perşembe

Gurur

Terörün arkasına geçenlerin, tarihe çocukları öldürerek geçenlerle kardeşliğini gördük.
Amerika ve PKK arasındaki bağların başları sıkışınca yapılan açıklamalarla kopup kopmayacağını da göreceğiz.
Çünkü Amerika yarattığı ejderhayı ancak kendi elleriyle boğar.
Ya da adını değiştirir, yeni haliyle sofraya koyar!
***
Amerika Savunma Bakanı Mattis;
PKK'nın Türkiye'ye yönelik tehdidini şaşırtıcı biçimde dile getirdi.
Ardından da parantez açtı.
"Biliyorsunuz PKK Amerika tarafından bir terör örgütü olarak tanınıyor. Pek çok Türk'ü öldürdüler.
" Vay vay vay! Ortadoğu'nun terör ağaçlarına bahar geldi de, güller dikenlerinden mi ayıklanıyor?
Yoksa terörün atları çatladı da, çöle yeni plan mı gerekiyor?
***
PKK Amerika tarafından tanınan terör örgütü değildir.
PKK; Amerika tarafından beslenen bir terör örgütüdür.
Dünyanın bir ucundan gelip, Irak'ta masum insanları öldüren Amerikan askerleri, PKK'nın koluna girerken Obama'nın PKK'ya yaptığı yardımlarla, Trump'ın taşıdığı silahlar arasındaki tanımlamayı da biz yapalım. "Amerikan başkanları terör örgütlerinin de başıdır!
***
Amerikan vatandaşlarına saygıda kusurumuz yok.
Ama Amerikan politikacılarının bu dünyada yatacak yeri yok.
Amerikan halkı birkaç gün önce silahlara karşı yürüyüş yaptı.
Yüzbinlerce insan.
Yıllanmış kan tüccarlığına, cinayetlere dur demenin isyan yürüyüşü. Bu yürüyüşün muhatabı Trump ve arkasındakiler.
Kendi halkının isyanına bile karşı duruş devam edecektir.
Çünkü silahlara veda ancak barış ekonomisiyle ayakta durabilecek insanların yapabileceği bir gerçektir.
Bunu göze alacak yürek Trump'ta yoktur.
***
Ortada bir gerçek varsa; Tayyip Erdoğan'ın duruşunun, Trump'ın duruşuna karşı kazandığı siyaset ve kimlik zaferidir.
Tayyip Erdoğan, Ortadoğu'da birçok oyunu bozdu ama duruşunu hiç bozmadı.
Trump yıkılan her platoya karşı yeni senaryolar ve yeni roller üstlendi.
O yüzden Amerika'nın terör örgütünü tanımak zorunda bırakılması bile büyük bir başarıdır.

HAYAT VE ÖLÜM!
Bir genç kız tecavüze uğruyor ve hamile kalıyor ama itirafında yanlış kişiyi işaret ediyor.
Kızın babası tecavüz ettiği söylenen genci öldürüyor.
Baba hapisteyken gelen raporda öldürülen gencin kızı hamile bırakan kişi olmadığı anlaşılıyor.
Asıl tecavüz eden kızın babasının yengesinin yeğeni. Şimdi 15 yaşındaki iftiracı kız çocuğu da tutuklandı.
Toplum bilincinin olmadığı, şehvetin her şeyin önüne geçtiği bir dünyada yaşamakla ölüm kardeş oluyor.

​MUTLULUK TAKVİMİ
Hissettirmeden iyilik yap.
Hapishaneye kitap gönder.
Bebekleri kokla.

Oluruna bıraktım
Artık her şeyi
Nasılsa kaderin
Dediği dedik
Ayrılık aşkımızı
Ele geçirdi
İkimiz de ağır bir
Bedel ödedik

Aşk gözünden öpülmez
İkimizin de bunu
Bilmesi gerekirdi
Unutmak da zaferdir
Birinin diğerini
Silmesi gerekirdi

Hakkı YALÇIN
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