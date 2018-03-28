Hakkı Yalçın
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Erkeklere özel!
"Aman Tanrım" diye bağırdığında bir peri belirir ve "ne diye bağırıyorsun?" der.
Ormancı baltasını suya düşürdüğünü ve yaşamını sürdürebilmek için o baltaya ihtiyacı olduğunu söyler.
Peri suya dalar ve elinde altın bir balta ile tekrar belirir ve ormancıya sorar.
"Baltan bu muydu?" Ormancı "hayır" diye cevaplar.
***
Peri suya tekrar dalar ve bu sefer elinde gümüş bir balta ile tekrar belirir.
Ormancıya işaret eder:
"Baltan bu muydu?" Ormancı yine "hayır" diye cevaplar.
Peri tekrar suya dalar ve bu sefer elinde demir bir balta ile çıkar ve yine sorar:
"Baltan bu muydu?" Ormancı "evet" der.
Ormancının dürüstlüğü perinin çok hoşuna gider ve baltaların üçünü de kendisine verir.
Ormancı da mutlu bir şekilde evine döner.
***
Bir zaman sonra ormancı eşiyle birlikte nehir boyunca yürürken karısı suya düşer.
Ormancı "aman Tanrım!" diye bağırır.
Peri yine belirir ve sorar.
"Ne diye bağırıyorsun ?" Ormancı "karım suya düştü" der.
Peri suya dalar ve Jennifer Lopez ile birlikte geri döner.
"Senin karın bu mu?" diye sorar.
Ormancı "evet" der.
Peri sinirlenmiştir, "yalan söylüyorsun gerçek bu değil" diyerek tepki gösterir.
Ormancı başını öne eğer ve kendisini savunur.
"Özür dilerim peri hanım, ortada bir yanlış anlaşılma söz konusu. Eğer Jennifer Lopez için 'hayır' deseydim bu defa Scarlet Johansson'la geri dönecektin, ona da 'hayır' deseydim karımla dönecek ve her üçünü de bana verecektin.
Ben yoksul bir adamım ve üç kadının sorumluluğunu taşıyabilecek durumda değilim. Jennifer Lopez'e 'evet' dememin sebebi budur." H H H
Bu hikayeden alınacak ders:
Bir erkek ne zaman yalan söylüyorsa bunun iyi ve saygın bir nedeni vardır ve bu başkalarının yararı içindir.
Kendileri için bir şey istiyorlarsa!
Başlarına taş düşsün!
***
Not: "Daha yok mu?" duygusunun neden erkeklere mahsus olduğunu sorgulamanın da alemi yok.
Hele mesele kadınsa!
BAKKALLARIMIZ!
Sağlıksız ürünlerin içindeki at ve domuz eti gerçeğinin, şu anda satılan mamullerin üzerinde olumsuz etki yarattığını zannetmiyorum.
Süper marketlerde bir kontrol yapılsa, hala satılan salam, sucuk ve sosislerin içinden neler çıkacağına bahse girerim.
Kaşar peynirlerin adı kaşar içindeki maddelerle bir insan nasıl sağlıklı yaşar?
Ah bizim güzelim bakkallarımız!
Bir zeytin tanesinden bile kendilerini sorumlu hissederlerdi!
MUTLULUK TAKVİMİ
Mutlu olman için sebep üret.
Asansör yerine merdiven kullan.
Klasikleri yeniden oku
Vedalar geziniyor
Şehrin sokaklarında
Senin günahın vardır
Saçımın aklarında
Kaderime küserek
Usul usul yürürüm
Bir hayata karşılık
Ben bin defa ölürüm
Beklediğim yollardan
Hep bir yabancı çıkar
Hangi taşı kaldırsam
Altından acın çıkar
Mahşer günü gelsen de
Seni sevda bilirim
Gözlerinin önünde
Saygıyla eğilirim
Hakkı YALÇIN
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