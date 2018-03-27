Hakkı Yalçın
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Kanserojen!
Ne zamanki hayatımıza süpermarketler girdi, kalite kontrol ve sağlıklı ürün gerçeği hayatımızdan çıktı.
Bakkallar mahallenin namusunu temsil ederdi, sattığı zeytin tanesinden bile kendisini sorumlu hissederken!
173 firmanın 282 ürününde at eti ve domuz eti.
Çocuklarımızın yediği keklere bir kibrit tutun bakalım hangisi alev almıyor?
Hangisinden sağlıklı bir rapor kalıyor geriye?
***
Ahlakla arasını düzeltmeyen üretici firmaların halkla ilişkisinin kesilmesi gerekir.
Para cezası nedir ki?
Bu firmaların ortaya çıkmasıyla bir sonuç elde edebilir miyiz?
Yoksa sonuçlarına katlanmamız için verilmiş bir anons mudur bunlar?
İnsan sağlığıyla oynamanın cinayete teşebbüs olarak kabul edilmediği bir düzende, bunların arkası gelecektir.
Çünkü cezaların ödül yerine geçtiği bir dünyamız var artık.
***
Her şey bozuldu, ekmekler, sütler, yağlar, şekerlemeler.
Organik diye satılan mamullerin yüzde doksanı yalan!
5 liraya satılması gereken istavritin 40 liraya satıldığı bir şehirdir İstanbul.
Kaçak avlanmanın önü açık.
Halk ucuz yemesin diye balık stoklayanlar, şimdi geçen yıldan balıkları koyuyorlar tezgaha.
Bu yılın balıkları gelecek yılın fiyatlarını belirlemek üzere buzhanelerde!
Bayat balıklar sofralarda!
Kim sorgulayacak bunları?
***
Dünyanın yeni sloganı.
"Kanser girmeyen ev kalmayacak." Yanlışların ayakta kalmasından daha kanserojen bir gerçek olabilir mi?
***
Ahlaksız esprilerle ve küfürle donatılan bir filmin salonları doldurması sanat olarak kabullenirken.
Çocuklarımızı zehirleyen televizyon dizilerine paha biçilemezken.
At etinden, domuz etinden sucuk salam ve sosis yapmanın ayıplanması mümkün değildir.
Ülkede revaçta olan çirkinlikler, beyni de besliyor, mideyi de.
***
Para için her şeyi yapanlar ahlaksızlığı utanç saymıyorsa.
Namus haysiyet gibi gerçekler itibar görmüyorsa.
"Biz ne kansızlar gördük bunlar da geçer aldırma" diyorsam da.
Bunların hayatımızın sahipleri olduğunu da inkar etmiyorum.
GÜVENSİZ DÜNYA!
Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Kemerovo şehrindeki AVM'de çıkan yangının bilançosu felaket.
Canını kaybeden 64 kişinin 41'i çocuk.
Yangının sinema salonları ve çocuk oyun alanlarının bulunduğu kısımdan çıktığı söylense de, sabotaj ihtimali de büyük.
İnsanları ateşe atanların dünyasında hiçbir yer güvenli değil artık.
MUTLULUK TAKVİMİ
Yaz günlerinin hayalini kur.
Sakin ve mutlu ol.
70'li yılların şarkılarını dinle.
İmzalaman gereken kağıtları iyi oku.
Bir zamanlar can bildiğin
Yabancıyla bir tutulur
Adına yemin verdiğin
Unutulur unutulur
Nerde gözlerde tütmeler
Kapıyı vurup gitmeler
Sabahı sabah etmeler
Unutulur unutulur
Vefa bilmez hiçbir veda
Yorgun güneş vurur cama
Unutamam dersin ama
Gözün gibi bakanlar da
Yananlar da yakanlar da
Unutulur unutulur
Hakkı YALÇIN
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