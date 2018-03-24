Hakkı Yalçın
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Yaşlı çocuk!
O yüzden züppe zenginliğin karşısındaki dik başlı sefilliğin onurunu her zaman ayrı tutarım.
***
Ne zaman birine "nasılsın?" diye sorsam. Bazıları geleceklerinden vurulmuştur, bazıları geçmişinden.
"Geçinip gidiyoruz" derler.
Yaraları yüzlerinden okunur da insan olana dokunur.
***
"Çocukların nasıl?" desem...
Birçoğu okul taksitlerini denkleştirme çabasını anlatır.
O çaresiz duruşları, yoksul çocukluğumun uygun adım yürüyüşlerini hatırlatır.
***
Bazen dostluk yürek acısını da sormaktır. Yürek acısı kimde yok ki!
Özgürlüklerinden başka kaybedecek bir şeyi olmayanlar kendilerine tutuklu kalırlar da.
Bunun adı ömre kilit vurmaktır.
Saygı duyarım.
***
Elbette su akar yerini bulur.
Herkesin kalbinde bir efsanesi vardır. Her insan kendisi yaratır efsanesini, kendisini öldürür.
Bir bakmışsınız esamesi bile okunmaz olur.
Kalbinizdeki heykellerin bile.
***
Futbol da yazarım ama çocuk düşmanlarını sevmem.
Saygısızlığın dibe vurduğu bir ülkede dayanamam sorarım.
"Medeniyetimiz neden hala deniz seviyesinin altında?"
Kabadayıları el üstünde taşıyanların kirli eserine utançla bakarım.
***
Hayatın içinde herkes bir dizi karakteridir. Yalanlar en büyük doğrularıdır insanların.
Ne acıdır ki onlar tahtında oturur, boynuna ilmik geçirecek insanlar ararlar. Profesyonel bir katil olarak.
***
Ne acıdır ki; iyilik kendisine yapılanları kötülüğe çevirecek kadar değersiz bir duygudur artık.
Onlara "dur" diyemezsiniz.
Kendinize "dur" diyeceksiniz.
Çünkü hiçbir kötülük iyiliğin yükünü kaldırmaz.
***
Ne zaman birine "yaşlanıyorsun" desem. İçindeki çocuk küser.
Benimki doğuştan yaşlı.
Aldırmaz.
MERAKLI
Amerika'daki sürücüsüz aracın yaptığı kazanın sorumlusu bizim medyamız da merak ediyor.
Bizde gariban araçla bir vatandaşın ölümüne sebebiyet veren sürücüye müebbet hapis veriliyor da.
Alkollü ama pahalı araç kullanıp bir polis memurunun ölümüne sebep olanı sokağa salan sistem arasındaki çelişkiyi sorgulamayanlar sürücüsüz aracın derdine düşüyor.
Düştükleri yerden bir de kalkabilseler!
MUTLULUK TAKVİMİ
Hissettirmeden iyilik yap.
Hapishaneye kitap gönder.
Bebekleri kokla.
Balık tezgahını izle.
Gittiğin günden beri
Başladı içimde
Korkusu ölümlerin
Hep koştum limanlara
Belki gelirsin diye
Vurdu kıyılara
Çakıl taşı sevgilerin
Gittiğin günden beri
Doladım dilime
En buruk şarkıları
Gölgeni aradım
Sokak lambalarında
Rüzgarlar çaldı
Aralık kapıları
Gittiğin günden beri
Mevsimler gelin oldu
Ben delin
Hakkı YALÇIN
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- Yaşlı çocuk!
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