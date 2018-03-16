Hakkı Yalçın
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60 yıl önce
Kağıdın teknolojiye karşı zaferi olarak.
Bilim adamlarının 1958 yılındaki görüşlerine takıldım.
100 yıl sonrası için ilginç iddiaları okudum.
Nobel ödüllü Doktor Albert Szent Gyorgyi 2058 yılında dünyada insanların güneş ışıklarıyla besleneceklerini ve bitkilerle beslenme sırrını keşfedeceklerini iddia etmiş.
Biyoloji profesörü James Bonner'in 2058 iddiasına bakın.
Dünya topraklarını tarıma daha elverişli hale getirmek için çölden ibaret olan araziler okyanus sularıyla beslenecek.
***
Bir başka iddia.
İnsanların 2058 yılında gelecek korkusu olmayacak.
Haftada en fazla 8 saat çalışacaklar.
Et diye bir gıda maddesinin mevcudiyetini unutup sebze yiyecek ve bilhassa sinir sistemlerini kontrol altında tutmayı başaracaklar.
Bunun sonucunda asabiyet ve aşağılık duygusu gerçeklerinden uzaklaşacaklar.
2058 yılında terbiye sistemi de değişecek.
Elektronik şifrelerle doğrudan beyinlere komut gidecek, terbiyevi formüller insanların bünyesine otomatik olarak nakledilecek.
***
Bitmedi.
2058 yılında evlerde her şey otomatik olacak. Evin erkeği hususi bir tertibat sayesinde sabahları eşi duymadan uyanacak. İşine otomatik otomobille romanını okuyarak gidecek.
Ayrıca yağmurda ıslanmamak için görünmeyen elektronik bir şemsiye hayali de var.
Bir de ebedi hayat.
Yeme de yanında yat!
***
2058 yılı için turizm afişleri de hazırlanmış.
Evlenmek üzere misiniz? Balayınız için tereddütsüz Ay'a gidiniz. Her türlü konfor sürat ve itimat, her keseye uygun fiyatlar, temiz ve rahat oteller.
Unutamayacağınız bir tatil geçireceksiniz. Derhal bir seyahat büronuzu müracaat ediniz.
***
Bilim adamları 60 yıl önce insanlardaki ihtirası ve kan dökme tutkusunu hesaba katmamışlar.
Onlar görünmeyen şemsiye hayaliyle gezinirken, yüreklerdeki zehrin sebzelerle kaybolacağını düşünmeleri ağır bir yenilgi.
İnsanların yürekleri çöllerden daha kurak artık.
Üstelik bırakın eti, birbirlerini yiyecek kadar da vahşileştiler.
MERAKLISINA
Richard Wilkins'in Zihin Açıcı adlı kitabından notlar.
Pencerenizin camı kirliyse dışarı çıkıp manzarayı parlatmanız boşunadır.
Birçok insan hayatının büyük bölümünü olduğundan farklı görünebilmek için harcar.
Eğer kendinize yön arıyorsanız, yolunu kaybetmiş birine sormayın.
MUTLULUK TAKVİMİ
İşinde kahve molası ver.
Çocukları koru.
Semt pazarından alışveriş yap.
Lütfen de.
Uykusuz gecelerin
Getirdiği çocuklar
Her zaman mavi değil
Bu gökyüzü bu deniz
Buruşmuş çarşafların
Üzerinde bilmeden
Size acı bir dünya
Hazırlıyor anneniz
Kapanmış kapılardan
Geri dönüp çaresiz
Hayatın rüzgarında
Savrulup durursunuz
İnsanların kuruş kuruş
Satıldığı bu devirde
Doğmayın n'olursunuz
Muammer HACIOĞLU
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- 60 yıl önce
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