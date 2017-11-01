Hakkı Yalçın
-
- SMS
Yazarın KODU boşluk bırakıp, MESAJINIZI yazıp, 4122'ye gönderin.
Örnek: HAKKI YALÇIN'a mesaj göndermek istiyorsanız.
HY boşluk bırakıp, mesajınızı yazıp 4122'ye gönderin.
Tüm operatörlerden servis 1.60 TL olarak ücretlendirilir.
Servis sorgulamalı bir servis olup iptali yapılamaz.
Müşteri Hizmetleri: 0216 531 73 73
Kof dağı!
Savunması her dokunuşta dağılan güller gibi duran ve sezon başından beri 14 puan kaybeden bir takımın biyopsisini yapmaya gerek yoktur. En büyük delil de Valbuena takıntısını rozet yapan Aykut Kocaman'dır.
Ve tahtına tırmanan acı gerçekler yarın daha ağır bedeller de ödetir.
Özelikle de hem korkak, hem inatçı olanlara!
***
Ligin tepesinde bir kof dağı duruyormuş.
Şişirilen balon iki haftada 5 puan kaybın sebebi oldu.
Trabzonspor futbol olarak Galatasaray'ı ezdi ve geçti.
İşin en utanç verici yanı Cenk Ergün adlı yöneticinin hakemin takdir haklarından yana dert yanmasıydı.
Sadece üç büyüklerin her hakka sahip olduğu bir ülkede biraz da vicdan haklarından söz etsin bu beyler!
Yazık ki adalet çeşmelerinin kökünü kurutanların gözyaşı muslukları her daim açık!
***
Korkaklıktan sabıkalı Tudor'un Trabzon maçından sonraki sızlanmasına baktım.
Trabzonspor uzun toplarla oynamış da, kendilerine futbol oynama izni vermemiş!
Lider bir takımın başındaki adam, galip gelmenin izin kağıdını istiyorsa.
O ülkede her şey zavallı bir bültendir! Ve o bülten her rüzgarda savrulup duracaktır.
***
Sahalardaki bitirim futbolculara gelince.
Onlara adamlığı sormayın, okunacak kitapları da sormayın.
Televizyon dizilerindeki ucuz kadın portföylerini sorun, lüks otomobil fiyatlarını.
Onlara ana avrat küfür etmeyi sorun, insanlıktan uzak durmanın getirdiği itibarı!
Bu sorulara cevap verecek yüzleri varsa eğer!
- Haberler
- Yazarlar
- HAKKI YALÇIN
- Kof dağı!
Abone olmak için daha iyi bir zaman olamaz. E-Gazeteye abonelik aylık sadece 6,49 TL. E-Takvim aylık sadece 2 TL. Hemen katılmak için tıklayınız.
- İnsanlık morgu! 01 Kasım 2017, Çarşamba Bütün hayatımız 'falanca ne yaptı?' 'filanca ne dedi?" Her yanımız dedikodu her yanımız trajedi! O yüzden gözlerini...
- Tebessüm! 31 Ekim 2017, Salı Babasının elinden tuttuğu küçük kız çocuğu, yolda yürürken hüzünlü bir yabancıya gülümsedi. Bu gülümseme adamın...
- Sevgi insanları 28 Ekim 2017, Cumartesi İş elbiseleriyle bindikleri otobüste 'koltuklar kirlenmesin' diye ayakta seyahat eden madencilerimiz var bizim. Barındıkları...
- Gaz odaları! 27 Ekim 2017, Cuma İbreler onları gösterse de. Cümleleri bilmem kaç kalibre olsa da. Televizyonlara baktığımda yüzü olmayan adamlar...
- Can nöbetçisi 26 Ekim 2017, Perşembe Elektrik teline kanadı takılan bir kuşu kurtarmak için direğe tırmanan ve iki elini birden kaybeden bir genci gördüğüm...