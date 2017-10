İnsanlık morgu!

Bütün hayatımız 'falanca ne yaptı?' 'filanca ne dedi?" Her yanımız dedikodu her yanımız trajedi!

O yüzden gözlerini televizyonlardan ayıramıyor insanlar. Sebil edilen çocuklarını bile fark edemeden!

***

Güzel bir genç kızı oldukça yaşlı bir zenginle evlendirmek istiyorlardı ama kız direniyordu. Eskiden manken olan teyzesi sonunda kızla konuşmaya karar verdi.

"Bak kızım, aklını kullan" dedi ve devam etti.

"Sana bir milyon dolarlık çek verseler tarihine bakar mısın?" "Bakmam" dedi kız ertesi günü evlendi.

Ayda bir kez kıyma giren evlerdeki insanlar bile, şimdi bu kızın nasıl yaşadığını merak ediyorlardır.

***

Magazin dünyasında adına "ikoncan" denilen sosyetik kadınlar bazen ellerine kocaman kitap alıp okuyorlar.

Siyaset ve bilim üzerine kitaplar.

Kameralara ve fotoğraflarını çekenlere de dip not düşüyorlar.

"Uyumak için okuyorum!" Bizim dip notumuz: Akıllı kadınlar uyanmak için okur kitapları!

Başkalarını da uyandırmak için.

***

Adamın biri televizyon dizileriyle ünlenen bir kadını davette görünce yanına gitti.

Biraz sohbetten sonra konuyu açtı.

"Bir milyon dolar versem bir gece benimle birlikte olur musunuz?" Dizi yıldızının gözleri parladı.

"Neden olmasın?" Adam ikinci perdeye geçti.

"Peki, 100 dolar versem!" Dizi yıldızının manşetlik özlemi, tek satırlık habere dönüştü birden ve hiddetlendi.

"Siz beni ne sanıyorsunuz?" Adam ucuzluk zaferine imzasını attı.

"Sizin ne mal olduğunuzu öğrendik hanımefendi. İş pazarlığa kaldı!"

***

Ucuz kadınları allayan pullayan magazin sistemi ahlaki bozulmanın sebeplerinden biridir.

Yıllardır erkekleri kullanmakla geçinen şarkıcıların, oyuncuların savunma avukatlığını yapan programlar, gazetecilik ve yorumculuk mesleğinin aleyhine delildir.

Onlar popüler gerzeklerdir.

Ortalığı kokutan tezekler.

Sizler izin verdiğiniz için daha nice çocuğu kendilerine benzetecekler!

***

O yüzden bu magazin programları sadece sanatın değil, insanlığın da morgudur.



KUKLA!

Barzani'nin Amerika'yı suçlaması; ipini sahibine teslim eden kuklanın dile gelmesidir.

Böyle kuklaların her zaman bir sahibi vardır. Ve kuklalar sadece ipi çekilince hareke geçerler.

Ölü kuklaların zararsız olduğu sanılmasın.

Onlar yeni sahiplerini bulana kadar her türlü yavşaklığı üstlenirler!



MUTLULUK TAKVİMİ

Hazırda yara bandı bulundur.

Köpeğin varsa tasmasını tak.

Pencerendeki kumruları dinle.



Seninle başladı

Benim hikayem

Kalbinde bir ömür

Kalmak isterim

Umudun adresi

Senin gözlerin

Sevdamı kalbine

Salmak isterim



Her an her dakika

Seni özleyen

Her gün sevdasına

Hasret ekleyen

Senin gözlerinde

Nöbet bekleyen

Bir deniz feneri

Olmak isterim



Hakkı YALÇIN